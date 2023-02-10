Джокович подал заявку на въезд в США – несмотря на то, что он не привит от коронавируса
Первая ракетка мира Новак Джокович подал заявку на специальное разрешение на въезд в США, чтобы выступить на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами. Они пройдут в марте.
Серб не привит от коронавируса, а вакцинация требуется для въезда в США. Это требование отменят в мае.
«К сожалению, это не в наших руках. Новаку нужно получить специальное разрешение, потому что США до сих пор не пускают непривитых иностранцев в страну – и это просто невероятно с учетом выступлений невакцинированных спортсменов по всему миру.
Еще осталось проработать некоторые детали, но мы надеемся на положительный исход», – сказал младший брат Джоковича Джордже.
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Честное слово - понятия не имею что и прогнозировать )))
А вот гражданам Мустерманну и Гестору Шестьдесят Третьем можно пожелать станцевать один зажигательный канкан (подымая ножки очень высоко).
ятд)
Новак мужик просто. Не прогнулся под эту бесовщину ни на дюйм, просто молодец!!!
Непривитым иностранцам с green-card въезд в США давно разрешён. Очередная корявая гримаса бюрократии. Правила едины для всех, ага-ага
Весьмааа!
пхх))))
Айде Nо1е, айде!