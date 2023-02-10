Джокович подал заявку на въезд в США – несмотря на то, что он не привит от коронавируса

Теги Новак Джокович Ксения Первак Теннис

Первая ракетка мира Новак Джокович подал заявку на специальное разрешение на въезд в США, чтобы выступить на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами. Они пройдут в марте.

Серб не привит от коронавируса, а вакцинация требуется для въезда в США. Это требование отменят в мае.

«К сожалению, это не в наших руках. Новаку нужно получить специальное разрешение, потому что США до сих пор не пускают непривитых иностранцев в страну – и это просто невероятно с учетом выступлений невакцинированных спортсменов по всему миру.

Еще осталось проработать некоторые детали, но мы надеемся на положительный исход», – сказал младший брат Джоковича Джордже.

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17 комментариев

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Юрий Р.
Ответ Kironbet
А на спорт в смысле честного соревнования надеяться уже не приходится? ;)
Последний год показал, что у спорта двойные стандарты.
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Давид Гајић
Выдадут ли Новаку это специальное разрешение?
Честное слово - понятия не имею что и прогнозировать )))

А вот гражданам Мустерманну и Гестору Шестьдесят Третьем можно пожелать станцевать один зажигательный канкан (подымая ножки очень высоко).
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S.Graf
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Ну я так понимаю, грин-карты у Джоковича сейчас нет или она аннулирована
а кто знает. в последнее время каждому волосу Новака уделяется столько внимания, что поменьше распространяться о деталях - самая правильная позиция.
ятд)
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ S.Graf
Комментарий удален пользователем
Ну я так понимаю, грин-карты у Джоковича сейчас нет или она аннулирована
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Кавабунга Шреддоголовый
Участие Джоковича на турнире позволит больше заработать организаторам турнира на билетах и всем сопутствующем. Американцы в бизнес очень хорошо умеют. Все повсюду играют, будучи непривитыми. Зачем себе в ногу стрелять? Пустите его в Штаты.
Новак мужик просто. Не прогнулся под эту бесовщину ни на дюйм, просто молодец!!!
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S.Graf
Ваащет, Джордже слегка неточен.
Непривитым иностранцам с green-card въезд в США давно разрешён. Очередная корявая гримаса бюрократии. Правила едины для всех, ага-ага
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S.Graf
Комментарий удален
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S.Graf
вамоссы приветствуют решение Nо1е громогласным залпом и огненным фейерверком.
Весьмааа!
пхх))))
Айде Nо1е, айде!
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Istianoff
Вамосеки в ужасе))
+3
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Kironbet
Ответ Raul7Realmadrid
Надеемся на непреклонность правительства Соединенных Штатов
А на спорт в смысле честного соревнования надеяться уже не приходится? ;)
+1
-1
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Eugenie Nation
Во все щели лезет. Никакого достоинства
+2
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-2
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Alex Morhan
Ответ Raul7Realmadrid
Надеемся на непреклонность правительства Соединенных Штатов
Отошёл уже от АО?)
+3
-1
+2
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Raul7Realmadrid
Надеемся на непреклонность правительства Соединенных Штатов
+3
-11
-8
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Юрий Р.
Будем надееться, что здравый смысл у Американцев преобладает над чувствами. И они все же захотят увидить игру лучшего теннисиста в истории своими глазами, а не по телевизору.
+9
-4
+5
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zzzeeerrrooo
Ответ Gestor_36
обычное поведение сербского табаки: лгать обманывать, симулировать, ставить себя выше правил и законов
он не прогнулся как многие , за эту ему огромный респект
+11
-3
+8
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Gestor_36
Ответ Йенс Мустерманн
Каков наглец. Его в дверь, а он в окно.
обычное поведение сербского табаки: лгать обманывать, симулировать, ставить себя выше правил и законов
+4
-10
-6
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mamapapaya
Кремень с огромными balls!
+9
-4
+5
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Йенс Мустерманн
Каков наглец. Его в дверь, а он в окно.
+5
-9
-4
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