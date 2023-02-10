Джокович подал заявку на въезд в США – несмотря на то, что он не привит от коронавируса

ракетка мира подал заявку на специальное разрешение на въезд в США, чтобы выступить на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами. Они пройдут в марте.

Серб не привит от коронавируса, а вакцинация требуется для въезда в США. Это требование отменят в мае.

«К сожалению, это не в наших руках. Новаку нужно получить специальное разрешение, потому что США до сих пор не пускают непривитых иностранцев в страну – и это просто невероятно с учетом выступлений невакцинированных спортсменов по всему миру.

Еще осталось проработать некоторые детали, но мы надеемся на положительный исход», – сказал младший брат Джоковича Джордже.

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