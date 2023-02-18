Дубай (WTA). Павлюченкова стартует матчем с Азаренко, Потапова может выйти на Соболенко, Касаткина начнет со второго круга
Стала известна сетка турнира WTA 1000 в Дубае. Он пройдет 20-26 февраля.
Анастасия Потапова в первом круге встретится с Жиль Тайкманн, и победительница выйдет на Арину Соболенко (2).
Людмила Самсонова (14) сыграет с Паулой Бадосой, а Вероника Кудерметова (10) – с Ангелиной Калининой.
Анастасия Павлюченкова стартует матчем против Виктории Азаренко (15), Вера Звонарева (WC) – c Амандой Анисимовой.
Екатерина Александрова (16) поборется с Шелби Роджерс, а Дарья Касаткина (7) начнет со второго круга.
Полностью сетка здесь.
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