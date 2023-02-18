Дубай (WTA). Павлюченкова стартует матчем с Азаренко, Потапова может выйти на Соболенко, Касаткина начнет со второго круга

Теги Вера Звонарева Анастасия Павлюченкова WTA Dubai Duty Free Tennis Championships Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Анастасия Потапова Екатерина Александрова Людмила Самсонова Теннис

Стала известна сетка турнира WTA 1000 в Дубае. Он пройдет 20-26 февраля.

Анастасия Потапова в первом круге встретится с Жиль Тайкманн, и победительница выйдет на Арину Соболенко (2).

Людмила Самсонова (14) сыграет с Паулой Бадосой, а Вероника Кудерметова (10) – с Ангелиной Калининой.

Анастасия Павлюченкова стартует матчем против Виктории Азаренко (15), Вера Звонарева (WC) – c Амандой Анисимовой.

Екатерина Александрова (16) поборется с Шелби Роджерс, а Дарья Касаткина (7) начнет со второго круга.

Полностью сетка здесь.

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3 комментария

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antonanton_
У Самсоновой без особых ожиданий сетка - Бадоса, Чжэн, Швентек, ее как будто кто-то не любит))
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antonanton_
Насте конечно не очень повезло сразу же на Азаренку в первом круге, непросто идет возвращение
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Dym86
Рыбакиной #9 в первом круге досталась Андрееску. Победительница встретится с кем то из пары Бузкова/Кенин
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