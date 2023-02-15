Даниил Медведев: «Не хочу сказать, что играл намного лучше: мне удалось чуть лучше использовать ключевые возможности»

прокомментировал победу над Алехандро Давидовичем-Фокина в первом круге в Роттердаме – 4:6, 6:2, 6:2.

«Мне просто удалось сыграть чуть лучше. Не хочу сказать, что играл намного лучше: мне удалось чуть лучше использовать ключевые возможности, и мне кажется, что он ошибался чуть больше, чем в первом сете.

В целом мне кажется, что я всего на несколько миллиметров изменил тактику, если можно так сказать (позже Медведев пояснил, что менял позицию на приеме, в том числе перемещался ближе к задней линии на вторых подачах – Sports.ru). Все это сработало, поэтому я очень рад.

Это моя игра. Когда я ошибаюсь, это не очень хорошо. Не знаю, что еще сказать. В некоторых матчах у меня возникали трудности, когда я ошибался».

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