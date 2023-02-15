Даниил Медведев: «Не хочу сказать, что играл намного лучше: мне удалось чуть лучше использовать ключевые возможности»

Теги ATP ABN AMRO World Tennis Tournament Даниил Медведев Алехандро Давидович-Фокина Теннис

Даниил Медведев прокомментировал победу над Алехандро Давидовичем-Фокина в первом круге в Роттердаме – 4:6, 6:2, 6:2.

«Мне просто удалось сыграть чуть лучше. Не хочу сказать, что играл намного лучше: мне удалось чуть лучше использовать ключевые возможности, и мне кажется, что он ошибался чуть больше, чем в первом сете.

В целом мне кажется, что я всего на несколько миллиметров изменил тактику, если можно так сказать (позже Медведев пояснил, что менял позицию на приеме, в том числе перемещался ближе к задней линии на вторых подачах – Sports.ru). Все это сработало, поэтому я очень рад.

Это моя игра. Когда я ошибаюсь, это не очень хорошо. Не знаю, что еще сказать. В некоторых матчах у меня возникали трудности, когда я ошибался».

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3 комментария

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petia.subbotin
Ответ Doha
Даня просел в физике, это было отчетливо видно на АО. Если хочет биться за первые места в рейтинге, нужно добавить в мышечной массе.
Да по ощущениям, ему нужно и в подаче прибавлять и в приеме, и в физике, где только ему не надо прибавлять, но, к сожалению, чем больше времени проходит, тем меньше уверенности что даня может добавить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardy
очень плохо играл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Doha
Даня просел в физике, это было отчетливо видно на АО.
Если хочет биться за первые места в рейтинге, нужно добавить в мышечной массе.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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