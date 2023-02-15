Медведев и Давидович-Фокина на двоих сделали 13 брейков в 26 геймах

обыграл Алехандро Давидовича-Фокина в первом круге в Роттердаме – 4:6, 6:2, 6:2.

Медведев и Давидовича-Фокина сделали на двоих 13 брейков: восемь россиянин и пять – испанец. В решающем сете после счета 2:0 в пользу Медведева было пять брейков подряд.

Медведев впервые с 2019-го прошел круг в Роттердаме: в 2020-м и 2021-м он выбыл на старте. Его лучший результат на турнире – полуфинал-2019.

Теперь он поборется с или .

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