Медведев и Давидович-Фокина на двоих сделали 13 брейков в 26 геймах

Теги ATP ABN AMRO World Tennis Tournament Даниил Медведев Алехандро Давидович-Фокина Теннис

Даниил Медведев обыграл Алехандро Давидовича-Фокина в первом круге в Роттердаме – 4:6, 6:2, 6:2.

Медведев и Давидовича-Фокина сделали на двоих 13 брейков: восемь россиянин и пять – испанец. В решающем сете после счета 2:0 в пользу Медведева было пять брейков подряд.

Медведев впервые с 2019-го прошел круг в Роттердаме: в 2020-м и 2021-м он выбыл на старте. Его лучший результат на турнире – полуфинал-2019.

Теперь он поборется с Ботиком ван де Зандшульпом или Кентеном Алисом.

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4 комментария

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АРХАТ
Это что за бабский теннис, и ладно бы ещё на грунте играли)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Ivanych
Бабский теннис
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Doha
Ответ encaro_one
Даниил Касаткин и Дарья Давидович-Фокина
😂
играл один против пары и победил.
+5
0
+5
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encaro_one
Даниил Касаткин и Дарья Давидович-Фокина
+12
-1
+11
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