В квалификации в Роттердаме на корт выбежал человек в костюме панды

Во время квалификационного матча в Роттердаме между и Грегуаром Баррере на корт выбежал человек в костюме панды.

Эпизод произошел во втором сете при счете 4:1 в пользу Алиса. В следующем гейме Баррере сделал обратный брейк и в итоге выиграл матч – 6:7(4), 7:6(3), 7:6(1).

Баррере выложил видео в сторис и подписал: «Мое секретное оружие против Кентена 😘😘🐼🐼».

Баррере сыграет в первом круге с Давидом Гоффеном. Алис тоже попал в основную сетку: он в качестве лаки-лузера заменил Борну Чорича.

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