Изнер о матчболах, упущенных в финале против Ибина У: «Клянусь, несколько раз мне казалось, что я выиграл»

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Джон Изнер прокомментировал поражение от Ибина У в финале турнира в Далласе – 7:6(4), 6:7(3), 6:7(12). Американец упустил четыре матчбола: один на брейк-пойнте при счете 6:5 во втором сете и три на решающем тай-брейке.

«Тяжелое поражение. Не знаю, сколько у меня было матчболов, но уверен, что много. Клянусь, несколько раз мне казалось, что я выиграл матч. В одном из розыгрышей мяч едва задел линию после его удара... Спорт бывает жесток. Во втором сете у меня тоже был матчбол.

Складывается впечатление, что каждое очко он играет одинаково, вообще без нервов. На этом корте трудно сделать удар, который будет ему неудобен. Он невероятно бьет по мячу и очень талантлив».

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1 комментарий

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Jesse Boy
столько шансов прошляпить, уж не знаю, кто в этом матче У Ибином был...
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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