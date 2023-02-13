Изнер о матчболах, упущенных в финале против Ибина У: «Клянусь, несколько раз мне казалось, что я выиграл»

прокомментировал поражение от Ибина У в финале турнира в Далласе – 7:6(4), 6:7(3), 6:7(12). Американец упустил четыре матчбола: один на брейк-пойнте при счете 6:5 во втором сете и три на решающем тай-брейке.

«Тяжелое поражение. Не знаю, сколько у меня было матчболов, но уверен, что много. Клянусь, несколько раз мне казалось, что я выиграл матч. В одном из розыгрышей мяч едва задел линию после его удара... Спорт бывает жесток. Во втором сете у меня тоже был матчбол.

Складывается впечатление, что каждое очко он играет одинаково, вообще без нервов. На этом корте трудно сделать удар, который будет ему неудобен. Он невероятно бьет по мячу и очень талантлив».

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