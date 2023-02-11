Сегодня день рождения Даниила Медведева

Сегодня 27 лет исполняется экс-первой ракетке мира Даниилу Медведеву. Профессионал с 2014 года, уроженец Москвы – обладатель 15 одиночных титулов уровня тура.

Медведев – чемпион US Open-2021. Он один из трех российских теннисистов, побеждавших на ТБШ (после Евгения Кафельникова и Марата Сафина).

Всего он четыре раза играл в финалах «Больших шлемов» – и делит с Сафиным рекорд российского мужского тенниса.

Кроме того, Медведев выиграл итоговый турнир ATP (до него в России это удавалось только Николаю Давыденко), четыре «Мастерса» (уступает по этому показателю только Сафину) и командный ATP Cup.

Также Медведев 16 недель был первой ракеткой мира – это рекорд России. В составе сборной России он выиграл Кубок Дэвиса-2021.

14 октября 2022 года у Медведева и его жены Дарьи родилась дочь Алиса.

Медведев – это особая пластика. Кайфуем от эстетики теннисного осьминога

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе