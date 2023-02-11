Сегодня день рождения Даниила Медведева

Теги ATP Даниил Медведев Теннис

Сегодня 27 лет исполняется экс-первой ракетке мира Даниилу Медведеву. Профессионал с 2014 года, уроженец Москвы – обладатель 15 одиночных титулов уровня тура.

Медведев – чемпион US Open-2021. Он один из трех российских теннисистов, побеждавших на ТБШ (после Евгения Кафельникова и Марата Сафина).

Всего он четыре раза играл в финалах «Больших шлемов» – и делит с Сафиным рекорд российского мужского тенниса.

Кроме того, Медведев выиграл итоговый турнир ATP (до него в России это удавалось только Николаю Давыденко), четыре «Мастерса» (уступает по этому показателю только Сафину) и командный ATP Cup.

Также Медведев 16 недель был первой ракеткой мира – это рекорд России. В составе сборной России он выиграл Кубок Дэвиса-2021.

14 октября 2022 года у Медведева и его жены Дарьи родилась дочь Алиса.

Медведев – это особая пластика. Кайфуем от эстетики теннисного осьминога

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8 комментариев

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Lada_ok
Даниил, поздравляю, наш Чемпион! ❤
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Алексей Алексеев
Достижения уже солидные. Психологию б подправить, и ещё один-два шлема вполне реально завоевать.
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Ewpator
Надеюсь, министром станет.
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Jesse Boy
поздравлямба, Чемп.
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Alex19
С днем рожденья, дорогой!
+4
0
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S.Graf
27 лет 27й Первой ракетке мира.
Поздравления Медведу! Крепкого здоровья, долгих лет и огромных успехов! :о)
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-2
+7
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TennisForever
Даня,уже большой мальчик☺️
Больших побед,здоровья крепкого ,с днем рождения!🎂🎉
+9
-1
+8
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Bashibuzuck
С Днем Варенья, Чемпион👏👏👏
+7
-1
+6
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