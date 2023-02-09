Все из топ-75, включая Джоковича, заявлены на «Мастерс» в Индиан-Уэллс. На турнире обязательна вакцинация

Теги Новак Джокович Гаэль Монфис ATP WTA Стэн Вавринка Евгения Родина Айла Томлянович BNP Paribas Open Гидо Пелья Кайл Эдмунд Маркета Вондроушова Патриция Мария Циг Каролина Мухова Теннис

Турнир в Индиан-Уэллс опубликовал заявку соревнований, которые пройдут 6-19 марта.

В мужской сетке заявлены все из топ-75, включая Новака Джоковича. По защищенному рейтингу сыграют Стэн Вавринка, Гаэль Монфис, Кайл Эдмунд и Гидо Пелья.

В женской заявлены все из топ-75, кроме Айлы Томлянович, пропустившей начало сезона из-за травмы колена. По защищенному рейтингу выступят Евгения Родина, Маркета Вондроушова, Каролина Мухова и Патриция Мария Циг.

Полностью списки здесь.

Для участия необходимо иметь прививку от коронавируса. Таким образом, Джокович, скорее всего, пропустит первый «Мастерс» сезона.

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1 комментарий

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Радость Ди Мария
/ В мужской сетке заявлены все из топ-75, включая Новака Джоковича /

Интересно, а в топ-100 кроме Волка кто-нибудь не вколол жижу а-ля Пфайзер (Билли Гейцев)?

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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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