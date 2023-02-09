Все из топ-75, включая Джоковича, заявлены на «Мастерс» в Индиан-Уэллс. На турнире обязательна вакцинация

Турнир в Индиан-Уэллс опубликовал заявку соревнований, которые пройдут 6-19 марта.

В мужской сетке заявлены все из топ-75, включая Новака Джоковича. По защищенному рейтингу сыграют Стэн Вавринка, Гаэль Монфис, Кайл Эдмунд и Гидо Пелья.

В женской заявлены все из топ-75, кроме Айлы Томлянович, пропустившей начало сезона из-за травмы колена. По защищенному рейтингу выступят Евгения Родина, Маркета Вондроушова, Каролина Мухова и Патриция Мария Циг.

Полностью списки здесь.

Для участия необходимо иметь прививку от коронавируса. Таким образом, Джокович, скорее всего, пропустит первый «Мастерс» сезона.

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