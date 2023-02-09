Касаткина о том, что поражение от нее запустило трансформацию Барти: «Все могут сказать мне спасибо за то, что Эш стала для всех занозой в заднице»

Теги Уимблдон WTA Эшли Барти Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина прокомментировала слова Эшли Барти, что поражение от нее на «Уимблдоне»-2018 заставило австралийку пересмотреть подход к карьере.

«Я помню тот матч и понимаю ее ощущения – у меня было семь или восемь нетболов в важные моменты. Мне много везло. Это был хороший матч, но удача была на моей стороне.

Все могут сказать мне спасибо за то, что после этого Эш стала для всех занозой в заднице. Это я сделала».

3 комментария

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sashati
Я, я, еще раз я и ирэн))
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sa.lari
отлично сказано :)))
+1
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-1
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Араик Оганесян
Кто о чем, а Касаткин о задницах
+6
-1
+5
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