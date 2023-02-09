Даллас (ATP). 2-й круг. Вульф сыграет с Алботом

Джей-Джей Вульф сыграет с Раду Алботом во втором круге в Далласе.

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Dallas Open

Даллас, США

6 – 12 февраля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 737 170 долларов

Крытые корты, хард

Второй круг