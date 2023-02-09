Даллас (ATP). 2-й круг. Вульф сыграет с Алботом

Теги результаты ATP Dallas Open Теннис

Джей-Джей Вульф сыграет с Раду Алботом во втором круге в Далласе.

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Dallas Open

Даллас, США

6 – 12 февраля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 737 170 долларов

Крытые корты, хард

Второй круг

Джей-Джей Вульф (США) Раду Албот (Молдова)
Дата проведения
9 февраля, 01.45
Онлайн матча

 

Эмилио Гомес (Колумбия) Миомир Кецманович (Сербия)
Дата проведения
9 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Джон Изнер (США) Даниэль Альтмайер (Германия)
Дата проведения
9 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Маркос Гирон (США)
Дата проведения
9 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Джордан Томпсон (Австралия) Адриан Маннарино (Франция)
Дата проведения
9 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Тэйлор Фриц (США) Джек Сок (США)
Дата проведения
9 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Маккензи Макдональд (США) Фрэнсис Тиафу (США)
Дата проведения
9 февраля, 04.00
Онлайн матча

 

Денис Шаповалов (Канада) Ибин У (Китай)
Дата проведения
9 февраля, 05.30
Онлайн матча

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