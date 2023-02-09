Даллас (ATP). 2-й круг. Вульф сыграет с Алботом
Джей-Джей Вульф сыграет с Раду Алботом во втором круге в Далласе.
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Dallas Open
Даллас, США
6 – 12 февраля 2023
ATP 250
Призовой фонд – 737 170 долларов
Крытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 9 февраля, 01.45
- Дата проведения
- 9 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 9 февраля, 03.00
Не определен – Маркос Гирон (США)
- Дата проведения
- 9 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 9 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 9 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 9 февраля, 04.00
- Дата проведения
- 9 февраля, 05.30
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