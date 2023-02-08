«Любимое блюдо? У меня их так много». Медведев ответил на вопросы о предпочтениях

ответил на вопросы о своих предпочтениях.

Любимый ТВ-персонаж

«Барни Стинсон из «Как я встретил вашу маму». Он потрясающий».

Любимая команда

«Наверное, футбольная. Мюнхенская «Бавария».

Любимое блюдо

«У меня их так много. Курица в кисло-сладком соусе и панакота на десерт».

Любимый певец

«Назову Маршмеллоу, просто потому что мне нравится концепт: он суперизвестен, но никто не знает, кто он. По крайней мере, не так много людей».

Любимый фильм

«Поймай меня, если сможешь».

Любимое животное

«Медведь».

Любимое место

«Шанхай. Потому что я давно там не был и мне очень нравится город. Надеюсь, скоро мы сможем там сыграть».

Любимая книга

«Эрагон».

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