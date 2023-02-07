Тэйлор Фриц: «Когда в юниорах соперник жульничал, я кричал, что какой-то случайный мяч в ауте, чтобы он больше не возбухал»

Теги ATP Тэйлор Фриц Теннис

Тэйлор Фриц прокомментировал видео со студенческого турнира в США, в котором игрок заявил, что мяч, попавший в середину корта, на самом деле был в ауте. Поскольку мяч проходил без судей, это считалось официальным решением.

«В юниорах я всегда судил линии в пользу соперника, но если кто-то начинал жульничать, то я так и поступал – кричал, что какой-то случайный мяч в ауте, чтобы соперник больше не возбухал.

Возможно, тут происходит то же самое? Кто знает... Но если игрок просто так решил так поступить, то это отвратительно».

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3 комментария

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Maratik1982
Ответ Leon33
Побываешь на детских/юношеских теннисных турнирах, поймешь. Из-за того, что сам игрок должен сообщать об аутах соперника на своей стороне, итог, подчас, зависит от того, кто больше крикнет
Да уж поверь я там больше тебя был, и то что игрок судит свою сторону я прекрасно знаю. Я не понял что Фриц сказал
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Leon33
Ответ Maratik1982
Ни че не понял
Побываешь на детских/юношеских теннисных турнирах, поймешь. Из-за того, что сам игрок должен сообщать об аутах соперника на своей стороне, итог, подчас, зависит от того, кто больше крикнет
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maratik1982
Ни че не понял
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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