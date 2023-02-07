Тэйлор Фриц: «Когда в юниорах соперник жульничал, я кричал, что какой-то случайный мяч в ауте, чтобы он больше не возбухал»

прокомментировал видео со студенческого турнира в США, в котором игрок заявил, что мяч, попавший в середину корта, на самом деле был в ауте. Поскольку мяч проходил без судей, это считалось официальным решением.

«В юниорах я всегда судил линии в пользу соперника, но если кто-то начинал жульничать, то я так и поступал – кричал, что какой-то случайный мяч в ауте, чтобы соперник больше не возбухал.

Возможно, тут происходит то же самое? Кто знает... Но если игрок просто так решил так поступить, то это отвратительно».

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