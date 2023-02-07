18-летний Фис о победе над Гаске: «Она дает не просто хорошую уверенность, а суперуверенность»

Теги Ришар Гаске ATP Роберто Баутиста-Агут Open Sud de France Артур Фис Теннис

18-летний Артур Фис прокомментировал мощное начало сезона. Он выиграл 9 из 10 матчей на «Челленджерах» и впервые взял титул такой категории, а вчера в Монпелье одержал первую победу уровня ATP.

Фис обыграл Ришара Гаске, а теперь встретится с Роберто Баутиста-Агутом.

«Эта победа добавляет мне уверенности. С начала года я проиграл всего один матч, так что очень уверен в себе. Но победа над Ришаром дает не просто хорошую уверенность, а суперуверенность.

И я постараюсь делать все то же самое против Роберто».

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1 комментарий

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Maratik1982
Славный малый🙂
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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