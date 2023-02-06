Гарсия об участии во втором сезоне сериала Netflix: «Я посмотрела первый, и меня зацепило. Мне тоже хотелось немного рассказать о закулисье»

ответила, почему согласилась сниматься в продолжении документального сериала Break Point.

– На этой неделе за вами несколько дней следили камеры Netflix. К вам обратились еще в Мельбурне, почему вы согласились участвовать во втором сезоне?

– Я посчитала, что в Мельбурне для этого не время. И хотела посмотреть первый сезон после турнира. Я посмотрела в самолете по пути домой, и меня зацепило. Многим игрокам и мне тоже хотелось немного рассказать о закулисье. Было здорово, что они приехали в начале недели, это зарядило новой энергией.

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