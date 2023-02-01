Гарсия о поражении на Australian Open: «Всегда нужно время, чтобы прийти в себя. У меня были возможности, которыми я не воспользовалась, поэтому было обидно»

ответила, как отреагировала на поражение в четвертом круге . Сейчас она выступает на турнире в Лионе.

– Как вы справились с поражением на Australian Open и помогло ли то, что теперь вы играете дома?

– Когда выбываешь с турнира «Большого шлема», всегда нужно время, чтобы прийти в себя, особенно если был хороший матч, но я понимала, что у меня были возможности, которыми я не воспользовалась, поэтому было обидно. Было приятно вернуться, увидеть семью и друзей, отвлечься от привычной турнирной рутины. Теперь я сосредоточилась на этом турнире, но это правда, что Australian Open был болезненным.

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