Павлюченкова прервала серию из 5 поражений и одержала первую победу после травмы колена

Финалистка «Ролан Гаррос»-2021 Анастасия Павлюченкова обыграла Викторию Кужмову в первом круге квалификации турнира в Линце (6:3, 6:4).

Россиянка возвращается в тур после травмы колена. Он провела третий матч после возвращения и одержала первую победу. Павлюченкова прервала серию из пяти поражений, которая началась в январе прошлого года.

За место в основной сетке она сыграет с Викторией Томовой.

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