Павлюченкова прервала серию из 5 поражений и одержала первую победу после травмы колена

Теги Анастасия Павлюченкова WTA Upper Austria Ladies Linz Виктория Кужмова Теннис

Финалистка «Ролан Гаррос»-2021 Анастасия Павлюченкова обыграла Викторию Кужмову в первом круге квалификации турнира в Линце (6:3, 6:4).

Россиянка возвращается в тур после травмы колена. Он провела третий матч после возвращения и одержала первую победу. Павлюченкова прервала серию из пяти поражений, которая началась в январе прошлого года.

За место в основной сетке она сыграет с Викторией Томовой.

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2 комментария

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Julian Slink
Ответ Кот под ногами майора
Так хочется, чтоб Настя вернулась на прежний уровень
если даже и наберет форму, то это Сабаленка на минималках и не более
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кот под ногами майора
Так хочется, чтоб Настя вернулась на прежний уровень
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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