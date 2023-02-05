Павлюченкова прервала серию из 5 поражений и одержала первую победу после травмы колена
Финалистка «Ролан Гаррос»-2021 Анастасия Павлюченкова обыграла Викторию Кужмову в первом круге квалификации турнира в Линце (6:3, 6:4).
Россиянка возвращается в тур после травмы колена. Он провела третий матч после возвращения и одержала первую победу. Павлюченкова прервала серию из пяти поражений, которая началась в январе прошлого года.
За место в основной сетке она сыграет с Викторией Томовой.
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