Цуренко о травме Андрееску: «У меня самой были долгие травмы, так что мне ее очень жаль»

прокомментировала травму . Канадка снялась с их полуфинала в Хуахине при счете 7:5, 4:0 в пользу Цуренко.

«Я прекрасно понимаю то, что чувствует Бьянка. У меня самой были долгие травмы, так что мне ее очень жаль. И после матча я сказала ей, что считаю ее потрясающей теннисисткой.

Андрееску проводит каждый розыгрыш осознанно, у нее есть четкий план. Мне было трудно с этим справиться, и я просто говорила себе бороться. Думаю, это сегодня было самым главным».

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