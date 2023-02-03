Фоньини о том, когда завершит карьеру: «Хотел бы выиграть еще один турнир. Не так важны город или категория, главное – доказать себе, что я по-прежнему конкурентоспособен»

Теги Андреас Сеппи ATP Фабио Фоньини Теннис

Фабио Фоньини рассказал, когда будет готов уйти из тура. Ранее он намекнул на возможное завершение карьеры.

«Прежде чем закончить, я хотел бы выиграть еще один турнир, чтобы титулов стало двузначное число. Не так важны город или категория, будь то 250 или 500, главное – доказать себе, что я по-прежнему конкурентоспособный игрок высокого уровня».

Также итальянец ответил, какие ошибки совершил в карьере.

«Мне не удалось полностью использовать свой физический потенциал. Я понял это слишком поздно, особенно сейчас, когда играю с ребятами, которые почти вдвое моложе меня. Оглядываясь, я думаю, что не очень хорошо справился с многочисленными травмами.

Кто-то на моем месте ответил бы «голова», но у меня противоположное мнение. Возможно, будь я другим, не достиг бы таких результатов. У всех свои сильные и слабые стороны. Нельзя требовать от Фоньини быть Сеппи и наоборот. Как говорится, история не терпит сослагательного наклонения».

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3 комментария

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trumpet
На следующей неделе с десяток фьючерсов. Есть хороший шанс на чао бамбино сорри.
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sashati
Классный раздолбай. Как пел Cutugno "Italiano vero"..
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Phantom3000
Так можно карьеру и вообще не закончить
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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