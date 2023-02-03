Ализе Корне: «Джокович – инопланетянин, и как игрок еще лучше это понимаешь»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Australian Open Ализе Корне Каролин Гарсия Теннис

Ализе Корне поделилась впечатлениями от мужского финала Australian Open. Новак Джокович в 10-й раз выиграл австралийский «Большой шлем».

«Несмотря на то, что параллельно с финалом я тренировалась с Каролин [Гарсия], как поклонница тенниса я с большим интересом следила за матчем.

Джокович – инопланетянин, и как игрок еще лучше это понимаешь. Он с другой планеты, и я счастлива жить в невероятную теннисную эпоху Роджера, Новака и Рафы.

Надеюсь, Рафа сможет побороться с Новаком за 23-й «Большой шлем», это было бы потрясающе».

Джокович – чемпион Australian Open! 22-я победа на «Больших шлемах» (рекорд!) и 10-я – в Мельбурне

Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга

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13 комментариев

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sashati
Лиза - рожай и учи мушкетеров! Пора..
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RegioDan
Ответ Alex Alex
Надаль постоянно бегает, если Новак в сетке и в порядке или даже просто на половину готов. Если происходит как на АО-2022 он просто душу дьяволу сразу продает
Рафазайчик пусть бегает от волка. Его проблемы. Джок его и на грунте может обыграть. Было бы символично, если бы Новак устроил корриду бычку в финале грунтового шлема и лично вручил ему карьерную большую тарелку. )
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Верховенский1990
Ответ Юрий Шептухин
Скорей на РГ , мастерсы Рафа не тянет уже там игры каждый день.
Да забудьте вы уже про фафу, на РГ его обыграет условный Шварцман, Алькарас и Руне, вот эти ребята могут попортить крови на РГ.
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Alex Alex
Ответ RegioDan
Джокович никогда от бычка не бегал. Этим только Рафазайчик занимается. На турнире в Риме2019 Джокович вышел играть финал с Надалем хоть и играл 2 матча в один день! Полностью вымотан был, но не снялся.
Надаль постоянно бегает, если Новак в сетке и в порядке или даже просто на половину готов.
Если происходит как на АО-2022 он просто душу дьяволу сразу продает
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RegioDan
Ответ Alex Alex
Надаль бегает от него вне грунта. Уже точно можно признать. На грунте только, но надеюсь Новаку хватит ума тогда также по сеткам сливаться, т.к. щас он уступает ему на грунте
Джокович никогда от бычка не бегал. Этим только Рафазайчик занимается. На турнире в Риме2019 Джокович вышел играть финал с Надалем хоть и играл 2 матча в один день! Полностью вымотан был, но не снялся.
+2
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Alex Alex
Ответ Назар Игорь
Финал Джокович - Надаль к сожалению невозможен, Рафа уже почти сошел с дистанции. В рейтинге пока стоит высоко, но видно как тяжело даются матчи с амбициозной молодëжью.
если Новака не будет или будет апсет, он будет из кожи лезть и из трусов выпрыгивать, как год назад здесь на АО
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Alex Alex
Ответ mamapapaya
Всем бы хотелось еще хоть раз увидеть финал Джокович/Надаль …
Надаль бегает от него вне грунта. Уже точно можно признать. На грунте только, но надеюсь Новаку хватит ума тогда также по сеткам сливаться, т.к. щас он уступает ему на грунте
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Юрий Шептухин
Ответ Верховенский1990
Это вряд ли, старина уже сбитый летчик, ну может быть вы и увидите их финал где-нибудь на Мастерсе в Риме, но это не точно.
Скорей на РГ , мастерсы Рафа не тянет уже там игры каждый день.
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Йенс Мустерманн
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Верховенский1990
Ответ mamapapaya
Всем бы хотелось еще хоть раз увидеть финал Джокович/Надаль …
Это вряд ли, старина уже сбитый летчик, ну может быть вы и увидите их финал где-нибудь на Мастерсе в Риме, но это не точно.
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Назар Игорь
Финал Джокович - Надаль к сожалению невозможен, Рафа уже почти сошел с дистанции. В рейтинге пока стоит высоко, но видно как тяжело даются матчи с амбициозной молодëжью.
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Верховенский1990
Да не Ализе, Новак обычный землянин, просто сильнее федалей, с 2011-го тотальное доминирование, кстати, Станислас Вавринка тогда Джоковичу оказывал куда большее сопротивление, вспомнить хотя бы 3 пятисетовика с императором на АО 13-14-15.
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mamapapaya
Всем бы хотелось еще хоть раз увидеть финал Джокович/Надаль …
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