Ализе Корне: «Джокович – инопланетянин, и как игрок еще лучше это понимаешь»

поделилась впечатлениями от мужского финала . в 10-й раз выиграл австралийский «Большой шлем».

«Несмотря на то, что параллельно с финалом я тренировалась с Каролин [ ], как поклонница тенниса я с большим интересом следила за матчем.

Джокович – инопланетянин, и как игрок еще лучше это понимаешь. Он с другой планеты, и я счастлива жить в невероятную теннисную эпоху , Новака и Рафы.

Надеюсь, Рафа сможет побороться с Новаком за 23-й «Большой шлем», это было бы потрясающе».

Джокович – чемпион Australian Open! 22-я победа на «Больших шлемах» (рекорд!) и 10-я – в Мельбурне

Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга

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