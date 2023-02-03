Ализе Корне: «Джокович – инопланетянин, и как игрок еще лучше это понимаешь»
Ализе Корне поделилась впечатлениями от мужского финала Australian Open. Новак Джокович в 10-й раз выиграл австралийский «Большой шлем».
«Несмотря на то, что параллельно с финалом я тренировалась с Каролин [Гарсия], как поклонница тенниса я с большим интересом следила за матчем.
Джокович – инопланетянин, и как игрок еще лучше это понимаешь. Он с другой планеты, и я счастлива жить в невероятную теннисную эпоху Роджера, Новака и Рафы.
Надеюсь, Рафа сможет побороться с Новаком за 23-й «Большой шлем», это было бы потрясающе».
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