Кори Гауфф: «В 2022-м было много успехов, много спадов, но из всего я извлекла уроки. Нельзя постоянно побеждать, но можно постоянно учиться»

оценила свои результаты в 2022 году

«Это был очень хороший год. Когда сталкиваешься с такими неприятными моментами, как поражение в финале «Большого шлема» и других тяжелых матчах, тебе кажется, что ты не справляешься.

Но, наверное, если смотреть в целом, то у меня был потрясающий год, пока что лучший в моей карьере. И именно этого я хочу. Я хочу, чтобы каждый следующий год был лучшим в моей карьере, я была бы рада.

В прошлом году я многому научилась, было много успехов, много спадов, но из всего я извлекла уроки. И это самое важное. Нельзя постоянно побеждать, но можно постоянно учиться».

Также Гауфф рассказала, как это мотивирует ее в новом сезоне.

«Когда настолько близко подбираешься к чему-то, особенно если речь о финале «Большого шлема», тебе хочется добиться еще большего, и ты знаешь, что на это способна. Так что нужно работать и просто верить в себя. Верить в свою игру, в команду – и надеяться, что лучшее впереди».

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