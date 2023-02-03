Гауфф о победе над Винус на «Уимблдоне»-2019: «За весь матч ни разу не взглянула на табло, потому что не хотела думать, с кем играю. У сетки я буквально вцепилась в ее руку»

вспомнила, как в первом круге « »-2019 обыграла . Тот турнир стал прорывным для Гауфф, которой было 15 лет.

«Если честно, я не осознавала, что буду с ней играть. Все это казалось сном, пока мы не пошли по коридору, где показывали фотографии прошлых чемпионов, и я не увидела ее имя, потому что она побеждала много раз. Тогда я подумала: «Вау, это правда произойдет».

За весь матч я ни разу не взглянула на табло, потому что не хотела думать о том, что играю с Винус Уильямс. Хотела думать, что играю с кем-то неизвестным, и, наверное, только на матчболах поняла: «Боже, я только что победила Винус Уильямс».

Это было так волнительно. Помню, у меня дрожала рука. Говорили, как долго я пожимала ей руку. В тот момент мне так не показалось, но, вспоминая, я думаю, что получилось действительно долго. Я буквально вцепилась в ее руку».

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