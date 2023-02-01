Тони Надаль о победе Джоковича на Australian Open: «Он провел безупречный турнир от начала и до конца. У него самая цельная игра в туре»

Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони Надаль прокомментировал победу на Australian Open.

«Как и предсказывали все эксперты, особенно в последнюю неделю турнира, Новак Джокович был провозглашен чемпионом Australian Open, вновь поднялся на вершину рейтинга и сравнялся с Рафаэлем по количеству «Больших шлемов».

Как мы уже привыкли, достижение сербского игрока удивительно и достойно восхищения. То, что спустя 15 лет, после того как в 2008-м он выиграл свой первый «Шлем» в Мельбурне, он снова сделал это в 10-й раз (22-й в целом) и с таким впечатляющим уровнем игры, должно в равной степени поражать как людей из мира тенниса, так и простых болельщиков.

В этот раз ему было практически невозможно сопротивляться, он провел безупречный турнир от начала и до конца.

У него, несомненно, самая цельная игра в туре, и это позволяет ему действовать и в атаке, и в обороне. Он решительный и борется до последнего, а в моменты максимального напряжения реагирует с поразительным спокойствием. Он амбициозен и, как следствие, хочет и дальше прогрессировать. Доказательством служит подача, которую он отшлифовал в последнее время», – написал Тони в колонке для El Pais.

Также он высказался о тактике на финал.

«В первом сете игрок из Афин хотел играть с Новаком быстрыми и агрессивными ударами, постоянно меняя направление. Поэтому до сих пор кажется, что победить балканца практически невозможно, если только вы не Роджер Федерер.

Победить его за счет скорости – почти самоубийственная тактика, как мы видели в быстром первом сете, в котором греческий игрок выглядел настолько же растерянным, насколько и неспособным помешать своему сопернику. Со второго сета Стефанос успокоился, а затем заставил Ноле играть более длинные розыгрыши, гораздо чаще пробивая через центр корта и тем самым мешая ему переправлять мяч в углы.

Именно тогда мы увидели равный матч, в котором обоим теннисистам удавалось относительно спокойно держать свою подачу. Настолько, что второй и третий сеты решались на тай-брейках, а когда такое случается, уже понятно, что выиграет сет тот, кто в решающие моменты лучше справится с нервами. И именно тогда Джокович в очередной раз продемонстрировал владение эмоциями, огромную стойкость и, самое главное, то, что он большой чемпион».

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