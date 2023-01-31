Мексиканские игроки отказались выступать в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса из-за разногласий с национальной федерацией

Теги Кубок Дэвиса ATP ITF Сантьяго Гонсалес Мануэль Санчес Мигель-Анхель Рейс-Варела Эрнесто Эскобедо Лукас Гомес Херардо Лопес Вильясенор Ханс Хах Теннис

Мексиканские игроки решили не выступать в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса против Тайваня из-за разногласий с Федерацией тенниса Мексики.

Матчи запланированы на 4-5 феврали в мексиканском Метепеке.

«Отсутствие коммуникации, планирования и интереса показывают, что к ситуации не отнеслись должным образом и что личные мотивы превалируют над спортивными.

Печально, что у федерации нет минимальных стандартов в работе с лучшими представителями страны и планировании», – говорится в заявлении.

Игроки сообщили, что уже проинформировали федерацию о причинах своего отказа.

Заявление подписали Сантьяго Гонсалес, Алехандро Эрнандес, Мигель-Анхель Рейс-Варела, Эрнесто Эскобедо, Лукас Гомес, Ханс Хах, Херардо Лопес и Мануэль Санчес.

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1 комментарий

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Артем Котельников
А Эскобедо неплох, только в январе сменил теннисное гражданство, а уже вписался в общий кипиш
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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