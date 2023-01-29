Циципас о своих словах про Джоковича: «Мне пора делать то же, что и он. Нужно у него учиться»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас рассказал, почему считает Новака Джоковича величайшим теннисистом в истории. Грек уступил сербу 3:6, 6:7(4), 6:7(5) в своем втором финале турнира «Большого шлема».

«Я ничего не выдумываю. Цифры говорят сами за себя – 22 «Больших шлема». У нас есть и другие великие чемпионы, такие как Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, которые, на мой взгляд, одни из самых величайших в истории нашего спорта. Не только нашего, но и в целом.

Думаю, нам повезло, что у нас есть три таких чемпиона. Я не хочу говорить только о нем, потому что есть и другие игроки, которые также послужили причиной, почему я здесь сегодня. Новак – один из них. Я наблюдал за ним в детстве, мне очень нравилась его игра.

Да, именно это я имел в виду. Он заслужил этот успех самоотверженным трудом, профессионализмом в повседневной жизни. Мне пора делать то же, что и он. Нужно у него учиться. Я благодарен, что у меня есть такая возможность».

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12 комментариев

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ugmyanswer
Ответ anna 777
Федерер и Надаль во время становления Джоковича были практически непобедимы. Джокович смотрел, набирался опыта, и подняв игру до их уровня, научился их обыгрывать. Чего не скажешь о нынешних подающих надежды: не извлекают уроков из поражений. Сегодня это было особенно очевидно: проиграл 10 матч так же, как и предыдущие 9
Точно, а мне ещё определяющим показалось, что в детстве он смотрел на него, нравился
А тут играть надо и боится

Хотя в их матчах обычно не страх циципаса решает а ограниченность его БХ и мозги игроков
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anna 777
Ответ dedpihto59
Молодец, Стёпа, достойный пример для подражания👍‼️
Федерер и Надаль во время становления Джоковича были практически непобедимы. Джокович смотрел, набирался опыта, и подняв игру до их уровня, научился их обыгрывать. Чего не скажешь о нынешних подающих надежды: не извлекают уроков из поражений. Сегодня это было особенно очевидно: проиграл 10 матч так же, как и предыдущие 9
+3
0
+3
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master s
22 шлема, 38 мастерсов, 6 итоговых, 7 раз первой ракеткой заканчивал год и 373 недели на первой строчке, о каких федалях вспомнил Степан, бест оф зе бест Джокер
+6
0
+6
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sashati
Ответ инок
Циципасу спасибо за то, что сопротивлялся Джоку, насколько мог. Но до Ноле тебе далеко, всё хорошее у тебя впереди. Удачи.
А может и позади, понабегут молодые караси и ..
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ARIK2
Ответ инок
Циципасу спасибо за то, что сопротивлялся Джоку, насколько мог. Но до Ноле тебе далеко, всё хорошее у тебя впереди. Удачи.
Что значит далеко? Да эти трое вне конкуренции, надолго))
+1
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инок
Циципасу спасибо за то, что сопротивлялся Джоку, насколько мог. Но до Ноле тебе далеко, всё хорошее у тебя впереди. Удачи.
+2
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Kironbet
https://ibb.co/G2gMxLj
😁
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Hardy
Ответ Consistency
Федерер до 30: 16 Шлемов Федерер после 30: 4 Шлем Надаль до 30: 14 Шлемов Надаль после 30: 8 Шлемов Джокович до 30: 12 Шлемов Джокович после 30: 10 Шлемов Вполне вероятен расклад, при котором Новаче возьмет больше титулов после тридцатника, чем до. Просто немыслимо. И это с потенциально упущенными четыремя Шлемами (снятие с ЮСО, отмена Уима, недопуск на АО и ЮСО), из которых он уж парочку бы точно взял минимум. Бонус: все остальные теннисисты в истории выиграли после 30 столько же Шлемов суммарно как Новак и Надаль после 30)))
Хорошая статистика, показывает, насколько Новаку повезло и удалось сохранить здоровье, чтобы играть так после 30. По-моему за всю карьеру у него только раз были серьёзные проблемы, с локтем.
+4
-1
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Bartez1986
Циципас был хорош сегодня. Победа на турнире Шлема никуда от него уйдет. Нормальный и адекватный парень. Удачи ему
+5
-2
+3
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dedpihto59
Молодец, Стёпа, достойный пример для подражания👍‼️
+5
0
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sashati
Когда молодой Новак приезжал на Спб-опен в 2000-х был обычный игрок, никто никогда не говорил, как сейчас про молодых, однако вот как собрался!
+1
0
+1
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Consistency
Федерер до 30: 16 Шлемов
Федерер после 30: 4 Шлем

Надаль до 30: 14 Шлемов
Надаль после 30: 8 Шлемов

Джокович до 30: 12 Шлемов
Джокович после 30: 10 Шлемов

Вполне вероятен расклад, при котором Новаче возьмет больше титулов после тридцатника, чем до. Просто немыслимо. И это с потенциально упущенными четыремя Шлемами (снятие с ЮСО, отмена Уима, недопуск на АО и ЮСО), из которых он уж парочку бы точно взял минимум.

Бонус: все остальные теннисисты в истории выиграли после 30 столько же Шлемов суммарно как Новак и Надаль после 30)))
+19
-1
+18
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