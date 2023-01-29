Циципас о своих словах про Джоковича: «Мне пора делать то же, что и он. Нужно у него учиться»

Стефанос Циципас рассказал, почему считает Новака Джоковича величайшим теннисистом в истории. Грек уступил сербу 3:6, 6:7(4), 6:7(5) в своем втором финале турнира «Большого шлема».

«Я ничего не выдумываю. Цифры говорят сами за себя – 22 «Больших шлема». У нас есть и другие великие чемпионы, такие как Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, которые, на мой взгляд, одни из самых величайших в истории нашего спорта. Не только нашего, но и в целом.

Думаю, нам повезло, что у нас есть три таких чемпиона. Я не хочу говорить только о нем, потому что есть и другие игроки, которые также послужили причиной, почему я здесь сегодня. Новак – один из них. Я наблюдал за ним в детстве, мне очень нравилась его игра.

Да, именно это я имел в виду. Он заслужил этот успех самоотверженным трудом, профессионализмом в повседневной жизни. Мне пора делать то же, что и он. Нужно у него учиться. Я благодарен, что у меня есть такая возможность».

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