«Лучшее утро в моей жизни». Соболенко провела чемпионскую фотосессию с трофеем Australian Open

Арина Соболенко провела чемпионскую фотосессию с трофеем Australian Open. Она прошла в Королевском ботаническом саду Виктории в Мельбурне.

«До сих пор ощущение, что я на другой планете, пытаюсь понять, что произошло. Лучшее утро в моей жизни. Это так прекрасно», – сказала Соболенко.

Фото: Jimmie48/WTA.

Арина Соболенко – чемпионка Australian Open! Обыграла Рыбакину и взяла первый «Шлем» в карьере

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе