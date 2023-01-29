«Лучшее утро в моей жизни». Соболенко провела чемпионскую фотосессию с трофеем Australian Open

Теги фото Australian Open WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко провела чемпионскую фотосессию с трофеем Australian Open. Она прошла в Королевском ботаническом саду Виктории в Мельбурне.

«До сих пор ощущение, что я на другой планете, пытаюсь понять, что произошло. Лучшее утро в моей жизни. Это так прекрасно», – сказала Соболенко.

Фото: Jimmie48/WTA.

Арина Соболенко – чемпионка Australian Open! Обыграла Рыбакину и взяла первый «Шлем» в карьере

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26 комментариев

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justbored
Фэшн-полис не дремлет ))

Рад за Аринушку.
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Даниил Александров
Все эти цветочки, лепесточки, да и сам цвет, как то дешево смотрится
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cosset
Ответ Nika13
ну и грязь в комментариях, в твиттере все иностранцы пишут, какая арина красивая, а тут все эксперты самые умные окрестили это колхозом в то время, как это обычный cottage core
Дело не в самом платье, а в том, что персонально Арине оно не подходит! Есть же человек, на которое надевается пусть даже самое дорогое и именитое платье.
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z3yjyzh29x
Второе фото просто ужас
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Nika13
Ответ Arty K.
Какой же это колхоз-стайл... баба на чайнике
нужно быть полным кринжем, чтобы в 2023 продолжать использовать термин «колхоз»
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Nika13
ну и грязь в комментариях, в твиттере все иностранцы пишут, какая арина красивая, а тут все эксперты самые умные окрестили это колхозом в то время, как это обычный cottage core
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cosset
Кто этот наряд придумал? (((
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antonanton_
Выглядит хорошо, женственно, а главное счастливой)
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DoctorTata
Говорить о том что ей идёт это платье могут только любящие люди, боясь обидеть. Причем по отдельности и Арина и платье вполне могут быть красивы. Разово неудачный образ может быть у любой, жаль у неё это пришлось на столь долгожданное событие. И надолго памятное
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sashati
Ответ blahblah2
Прическа, платье, эти маноло бланик, все вообще из разного ансамбля... Арина будто на встречу со свекровью собиралась
Можно вообще без платья, но с чеком ао!
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Olegus7
Да уж… а еще моделью хочет быть…
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sashati
- Потеряла туфельку - жду, твоя!
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ekaterina_)))
А мне платье понравилось. И даже туфли не сильно выпали благодаря цвету.
Меня только губы смущают, которые не очень удачно сделаны…) а так все ок.
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Iuasamotu
А мне понравилось
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ДоминаторТенниса
Тут получше было: http://www.j48tennis.net/-/galleries/wta-finals-guadalajara-2021/monday-draw/-/medias/6e969eed-4025-4c9d-a7f3-2fbd925f81be-2021-akron-wta-finals-guadalajara-monday-draw
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Art Ebosh
С отечественных кухонь повеяло завистью. Ничего нового.
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Eugenie Nation
Брррр какое жуткое платье
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zzzeeerrrooo
не показывайте Новаку , а то он передумает побеждать
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Maratik1982
Джинсовые мини шорты и легкий топик, это ее стиль . А платье на ней это катастрофа
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Кавабунга Шреддоголовый
С платьем она как-то промахнулась. Да и вообще все будто из разных частей собиралось.
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Arty K.
Какой же это колхоз-стайл... баба на чайнике
+17
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Perfeksionistka
А мне понравилось.. небанально, неожиданно, свежО :))
+7
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Вини
Организаторы АО не перестают удивлять из года в год...
+2
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Tarkovski
Ответ ivan 07
Платье совершенно ей не подходит. И старит ,будто тетка. Вряд ли сама выбрала такой наряд. У нее есть вкус.
У неё вообще такая внешность что надо постараться выбрать одежду, чтоб подошло. Но она не тургеневская барышня - это точно )
+9
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ivan 07
Платье совершенно ей не подходит. И старит ,будто тетка. Вряд ли сама выбрала такой наряд. У нее есть вкус.
+25
-7
+18
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