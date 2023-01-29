«Лучшее утро в моей жизни». Соболенко провела чемпионскую фотосессию с трофеем Australian Open
Арина Соболенко провела чемпионскую фотосессию с трофеем Australian Open. Она прошла в Королевском ботаническом саду Виктории в Мельбурне.
«До сих пор ощущение, что я на другой планете, пытаюсь понять, что произошло. Лучшее утро в моей жизни. Это так прекрасно», – сказала Соболенко.
Фото: Jimmie48/WTA.
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Рад за Аринушку.
Меня только губы смущают, которые не очень удачно сделаны…) а так все ок.