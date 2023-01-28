Новак Джокович: «На корте я могу бороться со внутренними демонами. Это хорошая школа жизни»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Теннис

Новак Джокович рассказал, при каких условиях будет доволен достижениями в конце карьеры.

«Не думаю, что на этот вопрос есть простой ответ.

Я говорил, что профессионально играю в теннис по ряду разных причин. Есть личные причины. Например, я чувствую, что на корте всегда могут узнать о себе что-то новое, могу бороться со внутренними демонами, которые есть у каждого. В пылу борьбы некоторые вещи проявляются ярче, и я должен с этим что-то делать. Для меня это хорошая школа жизни.

В то же время у меня, конечно, есть профессиональные цели и амбиции – «Большие шлемы» и первая строчка рейтинга. Наверное, это вершина профессионального тенниса, и это всегда было моей целью. Несомненно, мне хочется писать историю этого спорта.

Я считаю, что в плане игры и физического состояния я могу поддерживать топ-уровень. Так почему бы тогда не продолжать?

Не знаю, когда завершится моя профессиональная карьера. Сейчас я мотивирован, близкие меня поддерживают – этот фактор недооценивают, но для меня он ключевой, у меня же дети. Когда я нахожусь вдали от них, я не очень счастлив.

Мы с женой и близкими должны найти равновесие. Она занимается детьми, и это позволяет мне заниматься любимым делом и делать очень важные шаги в теннисе».

Джокович и Циципас сыграют за титул Australian Open и первую строчку рейтинга. Онлайн финала

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Боримир
Надеюсь они сыграют со Стефаном в паре на АО
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm ycontact
Джоковича, вместе с членами семьи поддерживают и миллионы болельщиков.
Это еще доп. мотивация играть дольше и побеждать больше, после победы в розыгрышах, разрешаем кричать и громче 😃
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lola Lola
Ответ Dm ycontact
слово „Иногда“ означает исключение из общих правил, если вы видите лишь исключение, а не само правило, вы не сможете уловить суть.
Джок -тоже человек) Боюсь, чтобы не захлестнули Эмоции от собственных ожиданий. Борись и побеждай.,дорогой!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm ycontact
Ответ Lola Lola
Иногда и его подводит)
слово „Иногда“ означает исключение из общих правил, если вы видите лишь исключение, а не само правило, вы не сможете уловить суть.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashati
Но есть и внешние демоны. Да и больше их, только почитай тут..
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йенс Мустерманн
Ответ Великий Алонсо
Игроков с такими бетонными нервами по пальцам пересчитать: Джокович, Рублев, Кирьос, Бердых, Пэр, Фоньини, Томич
Жаль Южный закончил, был бы в этом списке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Игроков с такими бетонными нервами по пальцам пересчитать: Джокович, Рублев, Кирьос, Бердых, Пэр, Фоньини, Томич
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lola Lola
Ответ Mr@k
настолько уметь справляться с давлением в истории могли немногие, менталка огонь
Иногда и его подводит)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Джокович реально смотрит на вещи и он победит
Циципаса. Только бы обойтись без травм.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr@k
настолько уметь справляться с давлением в истории могли немногие, менталка огонь
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий