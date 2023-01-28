Циципас о тренерских подсказках: «Рад, что теперь за это не наказывают. Так и должно быть»

рассказал, помогает ли ему легализация тренерских подсказок. Сейчас тренеры могут помогать теннисистам во время матчей, и это больше не считается нарушением правил. Циципаса раньше часто за это штрафовали.

«Некоторые тренеры, возможно, и не очень много подсказывали. В моем случае это всегда было частью процесса. Я рад, что теперь за это не наказывают. Так и должно быть.

Не вижу причин иметь тренера, если он не может во время матча делиться взглядами и знаниями. По-моему, для спорта это естественно. Конечно, этим нужно пользоваться».

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