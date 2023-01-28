Циципас о тренерских подсказках: «Рад, что теперь за это не наказывают. Так и должно быть»
Стефанос Циципас рассказал, помогает ли ему легализация тренерских подсказок. Сейчас тренеры могут помогать теннисистам во время матчей, и это больше не считается нарушением правил. Циципаса раньше часто за это штрафовали.
«Некоторые тренеры, возможно, и не очень много подсказывали. В моем случае это всегда было частью процесса. Я рад, что теперь за это не наказывают. Так и должно быть.
Не вижу причин иметь тренера, если он не может во время матча делиться взглядами и знаниями. По-моему, для спорта это естественно. Конечно, этим нужно пользоваться».
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Аляссим вообще идеальный (но ATP, подозреваю, белого мальчика хотят, потому что это спорт старого золотого миллиарда, ну и плюс он 8 первых финалов слил)
Синнер еще есть, но он ломается часто и результаты так себе
Ну Рууд еще
Вот и остается из Карлитоса звезду делать
И ничего не было. Я еще такая, а че так можно было? Но все ненавидят Стэфа, а будущему Надалю видимо и правда соломку подкладывают )))
Шутка) в целом все хорошо))
А то дно близко...
Ему просто иногда нужен коучинг в "public speaking", а то сам себя дураком выставляет.
А тут получается, тренера все про соперника посмотрели, прошлые матчи посмотрели, статистику посмотрели, физио посоветовал и давай помогать. А соперник такой, ну я струны сходил перетянул, массаж и тренировка. Сыграю как пойдет)))
Принципиально это ничего это не изменит, согласна. Просто бесит))
"Судьи, наверное, никогда не поймут, что я ничего не слышу, потому что пытаюсь найти решения и читать игру, представить розыгрыш до его начала. Меньше всего мне нужно, чтобы мне кто-то что-то говорил и давал советы.
Я не тот человек, который внимательно слушает на корте. Может быть, только на тренировках."
☝️ год назад
Теперь это стало частью процесса🤡
Помню просто, что то было с теми же планшетами в женском туре, когда тренера на корт ходили. Это же бред, это индивидуальный спорт, все должны быть в равных условиях хотя бы на корте.
Учитывая, что в коучинге принципиально наличие денег, поможет это западноевропейским и североамериканским мальчикам. А им и так попроще, чем остальным