Циципас о тренерских подсказках: «Рад, что теперь за это не наказывают. Так и должно быть»

Теги Australian Open ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас рассказал, помогает ли ему легализация тренерских подсказок. Сейчас тренеры могут помогать теннисистам во время матчей, и это больше не считается нарушением правил. Циципаса раньше часто за это штрафовали.

«Некоторые тренеры, возможно, и не очень много подсказывали. В моем случае это всегда было частью процесса. Я рад, что теперь за это не наказывают. Так и должно быть.

Не вижу причин иметь тренера, если он не может во время матча делиться взглядами и знаниями. По-моему, для спорта это естественно. Конечно, этим нужно пользоваться».

Джокович и Циципас сыграют за титул Australian Open и первую строчку рейтинга. Онлайн финала

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32 комментария

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kyckoba
Ответ Helga Kl
Можно ещё Сервару отключить, тоже будет хорошо А то дно близко...
Сервара-то тут при чем? Он никому смотреть матчи не мешает.
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Liza Veselova
Ответ YuChu
Никакой он не будущий Надаль. Но пиарят его и продвигают со страшной силой. Зачем? Чем он отплатит за это?
Нужен западноевропейский топ-топ надолго. С Сашей не прокатило(репутация), с Тимом не прокатило(здоровье), Стеф не тянет и пиар директора бы ему, американцы слишком американистые и в грунт не могут, Руне ну хз(имхо отрицательная харизма), с нашими все понятно)))
Аляссим вообще идеальный (но ATP, подозреваю, белого мальчика хотят, потому что это спорт старого золотого миллиарда, ну и плюс он 8 первых финалов слил)
Синнер еще есть, но он ломается часто и результаты так себе
Ну Рууд еще
Вот и остается из Карлитоса звезду делать
+3
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+3
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YuChu
Ответ Liza Veselova
Точно! Не помню на каком турнире в прошлом году прям резануло как Ферреро очень много и громко советовал. И ничего не было. Я еще такая, а че так можно было? Но все ненавидят Стэфа, а будущему Надалю видимо и правда соломку подкладывают )))
Никакой он не будущий Надаль. Но пиарят его и продвигают со страшной силой. Зачем? Чем он отплатит за это?
+3
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+3
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Liza Veselova
Ответ tanith
вот именно. Алькарасу никогда не прилетало за это, а он любитель с Москито обменяться мнениями. Вообще ж говорили это под него новшество ввели.
Точно! Не помню на каком турнире в прошлом году прям резануло как Ферреро очень много и громко советовал.
И ничего не было. Я еще такая, а че так можно было? Но все ненавидят Стэфа, а будущему Надалю видимо и правда соломку подкладывают )))
+3
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+3
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Furry
Ответ Liza Veselova
Я так то не хейтер Стефа)) Ему просто иногда нужен коучинг в "public speaking", а то сам себя дураком выставляет.
Знаем мы таких не хецтеров🤔🤔🤔 🗿🗿🗿

Шутка) в целом все хорошо))
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YOKODZUMA
Ну как бы да. Матч-менеджмент уже устоявшийся термин
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Helga Kl
Ответ kyckoba
Конечно. Те, у кого в голове пусто, само собой рады, что это правило ввели. Теперь жду от бродкастеров новой функции - «отключить Апостолоса», наподобие того, как можно отключать комментаторов.
Можно ещё Сервару отключить, тоже будет хорошо
А то дно близко...
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Helga Kl
Ответ Furry
Интересный Стеф, чел, которому меньше всего нужны именно смысловые отвлечения во время игры, в итоге изменил правила для всего глобального тенниса😎🤙
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tanith
Ответ Furry
А самое лучшее - что убрали правило, которое позволяет произвольно наказывать/не наказывать одного игрока, и не объяснять причины, почему так или иначе.
вот именно. Алькарасу никогда не прилетало за это, а он любитель с Москито обменяться мнениями. Вообще ж говорили это под него новшество ввели.
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Liza Veselova
Ответ Furry
Стеф всегда топил за коучинг, чтобы его разрешили.
Я так то не хейтер Стефа))
Ему просто иногда нужен коучинг в "public speaking", а то сам себя дураком выставляет.
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Furry
Ответ Liza Veselova
Так никто же им не запрещал эмоционально поддерживать. А тут получается, тренера все про соперника посмотрели, прошлые матчи посмотрели, статистику посмотрели, физио посоветовал и давай помогать. А соперник такой, ну я струны сходил перетянул, массаж и тренировка. Сыграю как пойдет))) Принципиально это ничего это не изменит, согласна. Просто бесит))
Прошлые матчи и статистику они дома смотрят, и тактику обсуждают. Не узнают же с кем играть прямо на площадке вот прямщас🤪)).
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Liza Veselova
Ответ Furry
Выше тоже ответила%)). Эмоционально-психологическая поддержка в моменте - в нем цель коучинга, имхо. Но эту поддержку не отрегламентировать, а если уравнивать всех - то только полным убиранием тренеров с трибун, но это путь в никуда по многим причинам%))
Так никто же им не запрещал эмоционально поддерживать.
А тут получается, тренера все про соперника посмотрели, прошлые матчи посмотрели, статистику посмотрели, физио посоветовал и давай помогать. А соперник такой, ну я струны сходил перетянул, массаж и тренировка. Сыграю как пойдет)))
Принципиально это ничего это не изменит, согласна. Просто бесит))
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Furry
Ответ Liza Veselova
"Во время матча я не слышу ничего. И чтобы услышать что-то сквозь шум трибун, нужно иметь суперслух." "Судьи, наверное, никогда не поймут, что я ничего не слышу, потому что пытаюсь найти решения и читать игру, представить розыгрыш до его начала. Меньше всего мне нужно, чтобы мне кто-то что-то говорил и давал советы. Я не тот человек, который внимательно слушает на корте. Может быть, только на тренировках." ☝️ год назад Теперь это стало частью процесса🤡
Если смотреть на игры на выставках - он реально не нуждается в подсказках, но ему, видимо уже нужен этот привычный шум в ушах от папы. По смыслу - когда папа говорит защищайся, не только агрессия - Стеф ему отвечает буквально "бла-бла-бла" (на турнире UTS было), но понимание, видимо идёт на уровне интонацией, скорости речи - норм все, или горим, или встряхнуться надо. Мне как-то так видится)
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Furry
Ответ Liza Veselova
"Во время матча я не слышу ничего. И чтобы услышать что-то сквозь шум трибун, нужно иметь суперслух." "Судьи, наверное, никогда не поймут, что я ничего не слышу, потому что пытаюсь найти решения и читать игру, представить розыгрыш до его начала. Меньше всего мне нужно, чтобы мне кто-то что-то говорил и давал советы. Я не тот человек, который внимательно слушает на корте. Может быть, только на тренировках." ☝️ год назад Теперь это стало частью процесса🤡
Стеф всегда топил за коучинг, чтобы его разрешили.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Furry
А самое лучшее - что убрали правило, которое позволяет произвольно наказывать/не наказывать одного игрока, и не объяснять причины, почему так или иначе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Liza Veselova
Ответ Furry
Интересный Стеф, чел, которому меньше всего нужны именно смысловые отвлечения во время игры, в итоге изменил правила для всего глобального тенниса😎🤙
"Во время матча я не слышу ничего. И чтобы услышать что-то сквозь шум трибун, нужно иметь суперслух."

"Судьи, наверное, никогда не поймут, что я ничего не слышу, потому что пытаюсь найти решения и читать игру, представить розыгрыш до его начала. Меньше всего мне нужно, чтобы мне кто-то что-то говорил и давал советы.

Я не тот человек, который внимательно слушает на корте. Может быть, только на тренировках."

☝️ год назад
Теперь это стало частью процесса🤡
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Furry
Ответ Furry
Выше тоже ответила%)). Эмоционально-психологическая поддержка в моменте - в нем цель коучинга, имхо. Но эту поддержку не отрегламентировать, а если уравнивать всех - то только полным убиранием тренеров с трибун, но это путь в никуда по многим причинам%))
*как родитель ребёнка спортсмена-индивидуальника говорю, правда уже забросили, но на уровне города-региона видела как они работают)
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Furry
Ответ Liza Veselova
Ну просто получается еще один гвоздь в систему, разве нет? Помню просто, что то было с теми же планшетами в женском туре, когда тренера на корт ходили. Это же бред, это индивидуальный спорт, все должны быть в равных условиях хотя бы на корте. Учитывая, что в коучинге принципиально наличие денег, поможет это западноевропейским и североамериканским мальчикам. А им и так попроще, чем остальным
Выше тоже ответила%)). Эмоционально-психологическая поддержка в моменте - в нем цель коучинга, имхо. Но эту поддержку не отрегламентировать, а если уравнивать всех - то только полным убиранием тренеров с трибун, но это путь в никуда по многим причинам%))
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Furry
Ответ ARIK2
« крепкое словцо, сказанное к месту и вовремя облегчает душу, частая ругань лишает ругательство смысла»(с) Иногда помогает даже топам( подсказки))
Больше именно как эмоциональный пинок или наоборот охлаждение помогает, думаю. Это возможно, вообще даже важнее, чем именно подсказывание налево бить или направо, но такую помощь никак не отрегламентировать, не проконтролировать. И да, менее опытным и тренерам и игрокам труднее - но если прям бороться с этим, то нужно вообще удалять всех тренеров со стадионов, что тоже не есть гуд%))
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Liza Veselova
Ответ Furry
И в принципе, решать вопросы одних спортсменов надо не за счёт других, а с изменением всей системы - более равной оплаты, повышения гонораров для новичков, молодёжи, больше обучения и помощь с медициной и т.д.
Ну просто получается еще один гвоздь в систему, разве нет?
Помню просто, что то было с теми же планшетами в женском туре, когда тренера на корт ходили. Это же бред, это индивидуальный спорт, все должны быть в равных условиях хотя бы на корте.
Учитывая, что в коучинге принципиально наличие денег, поможет это западноевропейским и североамериканским мальчикам. А им и так попроще, чем остальным
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kyckoba
Конечно. Те, у кого в голове пусто, само собой рады, что это правило ввели. Теперь жду от бродкастеров новой функции - «отключить Апостолоса», наподобие того, как можно отключать комментаторов.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIK2
Ответ Furry
Интересный Стеф, чел, которому меньше всего нужны именно смысловые отвлечения во время игры, в итоге изменил правила для всего глобального тенниса😎🤙
« крепкое словцо, сказанное к месту и вовремя облегчает душу, частая ругань лишает ругательство смысла»(с) Иногда помогает даже топам( подсказки))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Furry
Интересный Стеф, чел, которому меньше всего нужны именно смысловые отвлечения во время игры, в итоге изменил правила для всего глобального тенниса😎🤙
+1
0
+1
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Furry
Ответ Liza Veselova
Вообще не понимаю зачем ввели. В итоге у Циципаса сидит бро с планшетом со всей статистикой, 2 тренера, физио, мама, папа и собака. Ок, у тебя есть деньги. А условному парню из второй сотни и так трудно пробиться, еще и коучинг ввели. А даже в первой сотне не все с тренерами катаются. Но все в итоге, чтобы топам легче было, им же так трудно сеяными на шлемы ходить, по BYE залетать ну и тд.
И в принципе, решать вопросы одних спортсменов надо не за счёт других, а с изменением всей системы - более равной оплаты, повышения гонораров для новичков, молодёжи, больше обучения и помощь с медициной и т.д.
+2
0
+2
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Furry
Ответ Liza Veselova
Вообще не понимаю зачем ввели. В итоге у Циципаса сидит бро с планшетом со всей статистикой, 2 тренера, физио, мама, папа и собака. Ок, у тебя есть деньги. А условному парню из второй сотни и так трудно пробиться, еще и коучинг ввели. А даже в первой сотне не все с тренерами катаются. Но все в итоге, чтобы топам легче было, им же так трудно сеяными на шлемы ходить, по BYE залетать ну и тд.
Имхо, никакие планшеты и собаки не помогут, если у спортсмена на корте нет собственных умений, физической силы, понимания игры. Так же как шпаргалки не помогают студентам, которые не в теме, и нормальный препод видит это очень ясно за 10-20 секунд разговора, а "преподы" на той стороне корта очень даже норм - 100 или 200 лучшие _в мире_.
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