Виландер о Рыбакиной: «С такой игрой и характером у нее будет 10 финалов на «Шлемах»
Экс-первая ракетка мира Матс Виландер прокомментировал то, что Елена Рыбакина вышла во второй финал «Большого шлема» за полгода. За титул Australian Open чемпионка «Уимблдона» поборется с Ариной Соболенко.
«Сейчас это кажется очень мощным, но через пять лет перестанет, потому что с такой игрой и характером у нее будет 10 финалов на «Шлемах». Она настолько спокойная и невозмутимая, что это только начало».
Рыбакина и Соболенко – в финале Australian Open. Онлайн
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Штук 5 будет. Но это тоже отличный результат в современном женском теннисе.
Лену Рыбакину.