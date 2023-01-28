Виландер о Рыбакиной: «С такой игрой и характером у нее будет 10 финалов на «Шлемах»

Теги Australian Open Матс Виландер Елена Рыбакина Теннис

Экс-первая ракетка мира Матс Виландер прокомментировал то, что Елена Рыбакина вышла во второй финал «Большого шлема» за полгода. За титул Australian Open чемпионка «Уимблдона» поборется с Ариной Соболенко.

«Сейчас это кажется очень мощным, но через пять лет перестанет, потому что с такой игрой и характером у нее будет 10 финалов на «Шлемах». Она настолько спокойная и невозмутимая, что это только начало».

Рыбакина и Соболенко – в финале Australian Open. Онлайн

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21 комментарий

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Dym86
Ответ Ярик01
По взрослому это как? Телом Шарапова менее привлекательная
Харизма.
+1
0
+1
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Ярик01
Ответ Dym86
Вот именно Рыбакина милая, а Шарапова более по взрослому привлекательна
По взрослому это как? Телом Шарапова менее привлекательная
0
0
0
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Ярик01
Ответ Вадим Сидоров
Подобное я тут читал о Медведеве что он может 12 шлемов выиграть.
У Медведева психика не чемпиона. А у женщин она ещё важнее
0
-2
-2
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Aleus Marcus
Ответ Жизнь Бичары
такое чувство, что это говорят каждой новой шлемнице
Лене очень повезло, что нет уже тех топовых теннисисток в её время. С такой игрой её мало кто заметил бы и говорил бы о ней
0
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kyckoba
Ответ Экспертное мнение
Рыбакина - однозначно самая красивая обладательница Шлема в 21-ом веке, по остальному ничего не скажу пока
Ну здрасьте, Лена, безусловно, милая и очень приятная, но до Аны Иванович внешне ей, как до Луны.
0
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Вадим Сидоров
Подобное я тут читал о Медведеве что он может 12 шлемов выиграть.
+1
-1
0
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Йенс Мустерманн
Всё, Виландер проклял Лену.
Штук 5 будет. Но это тоже отличный результат в современном женском теннисе.
+3
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+2
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sashati
Ответ Жизнь Бичары
такое чувство, что это говорят каждой новой шлемнице
Звучит как "эскортница")
+1
-4
-3
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sashati
Ответ Экспертное мнение
Она суровее выглядит, Рыбакина милее
Кто на свете всех милее, всех румяней и добрее?
+4
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+4
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Сергей Орлов
Виландер шарит.
+1
-3
-2
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Dym86
Ответ Экспертное мнение
Она суровее выглядит, Рыбакина милее
Вот именно Рыбакина милая, а Шарапова более по взрослому привлекательна
+2
-1
+1
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Славонычч
Рыбакиной - Титул 🏆
+2
-2
0
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инок
Удачи в финале обеим девушкам, но болею за
Лену Рыбакину.
+1
-2
-1
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ivan 07
Вполне возможно. Только Виландеру веры нет. Он так о ком только не трындел.
+9
-1
+8
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Экспертное мнение
Ответ Dym86
А Шарапова??
Она суровее выглядит, Рыбакина милее
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dym86
Ответ Экспертное мнение
Рыбакина - однозначно самая красивая обладательница Шлема в 21-ом веке, по остальному ничего не скажу пока
А Шарапова??
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dym86
Ответ SAS0001
В новости так и написано: он прокомментировал выход Рыбакиной в финал))
Это к скорости реакции :) уже почти 2 суток прошло
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Рыбакина - однозначно самая красивая обладательница Шлема в 21-ом веке, по остальному ничего не скажу пока
+3
-3
0
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SAS0001
Ответ Dym86
Это он ещё после полуфинала с Азаренко сказал
В новости так и написано: он прокомментировал выход Рыбакиной в финал))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dym86
Это он ещё после полуфинала с Азаренко сказал
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жизнь Бичары
такое чувство, что это говорят каждой новой шлемнице
+10
0
+10
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