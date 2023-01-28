Виландер о Рыбакиной: «С такой игрой и характером у нее будет 10 финалов на «Шлемах»

Экс-первая ракетка мира прокомментировал то, что вышла во второй финал «Большого шлема» за полгода. За титул чемпионка « » поборется с .

«Сейчас это кажется очень мощным, но через пять лет перестанет, потому что с такой игрой и характером у нее будет 10 финалов на «Шлемах». Она настолько спокойная и невозмутимая, что это только начало».

Рыбакина и Соболенко – в финале Australian Open. Онлайн

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