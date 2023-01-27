Джокович о Циципасе: «Он один из самых интересных ребят в туре – с учетом его интересов вне корта, прически и так далее»

Теги Новак Джокович Australian Open Ролан Гаррос ATP Стефанос Циципас Теннис

Новак Джокович прокомментировал, что финале Australian Open сыграет со Стефаносом Циципасом. Они уже встречались в финале «Большого шлема» на «Ролан Гаррос»-2021.

«Тот матч я выиграл, так что воспоминания очень хорошие (улыбается). Я отыгрался с 0:2 по сетам – по-моему, впервые в финалах «Большого шлема».

Для него это был первый финал «Шлема». У нас была очень сложная физическая, психологическая, эмоциональная борьба – со Стефаносом всегда так. Я его очень уважаю, он здорово прибавил в последние годы.

И я считаю его одним из самых интересных ребят в туре – с учетом его интересов вне корта, прически и так далее (улыбается). Но в воскресенье для обоих важнее всего будет дело, и пусть победит сильнейший».

Также Джокович прокомментировал то, что победитель станет первой ракеткой мира.

«Конечно, это добавляет веса матчу. «Большие шлемы» и первая строчка рейтинга – это, наверное, главные высоты в профессиональном теннисе.

Да. Посмотрим (улыбается)».

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24 комментария

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твинер без замаха
Ответ Joy2being
Дыра с БХ - беда в семье
Хорош!!
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твинер без замаха
Т. е. с теннисом пока не очень, но прическа огонь.
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VaD
Ответ lucky
Личка швах, на Харде хоть раз обыгрывал Джока?
На харде оба раза и обыгрывал, по последний раз это было в далёком 2019 году, а затем последовало 9 поражений подряд.
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Lana Rhoades
Вот все так уверены в победе Новака, что даже хочется за Стефаноса быть в этом матче
Пора уже мальчику шлем взять
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Lola Lola
Конечно хочется Новаку победы!!! с учётом прошлого позорища и унижения ,устроенных ему(((
+1
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ trumpet
Ноле, небось, долго слово подбирал, прежде чем сказать “интересный“ 😂
Был бы более знаком с русским языком, выбрал бы слово е******й))
+2
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lucky
Ответ VaD
Беспросветный клиент серба со счетом 2-10 в личке. Прием и бекхенд как был дырявым, так и остался.
Личка швах, на Харде хоть раз обыгрывал Джока?
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mellnik
Ответ Kironbet
Видимо тоже наслышан о его аккаунте Степкин и мудрейших изречениях %))))
О «циципасках»
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trumpet
Ноле, небось, долго слово подбирал, прежде чем сказать “интересный“ 😂
+2
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ARIK2
Ответ Helga Kl
Очень даже явно)
Бальзам)))
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ARIK2
Вот так вежливо и корректно Ноле послал всех Степных «друзей» в сад)))
+3
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Доминик
Это не помешает сербу устроить Цыпе греческую смоковницу прямо на корте.
+6
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Верховенский1990
Ответ VaD
Беспросветный клиент серба со счетом 2-10 в личке. Прием и бекхенд как был дырявым, так и остался.
Да ладно, сколько там Рафа Надаль выиграл геймов у Новака в финале АО 19, где-то 6 или 7? А брейк-поинты вообще были тогда у испанца, сколько там 1-2 за 3 сета? Так что хорош гнать на Стефаноса, я думаю, он больше возьмет геймов, чем Рафа Надаль 4 года назад.
+3
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Helga Kl
Ответ Dmitry Aqf
Видимо Новак тайно подписан на философский твитор Степашки
Очень даже явно)
+4
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Dmitry Aqf
Видимо Новак тайно подписан на философский твитор Степашки
+5
0
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Joy2being
Ответ VaD
Беспросветный клиент серба со счетом 2-10 в личке. Прием и бекхенд как был дырявым, так и остался.
Дыра с БХ - беда в семье
+5
0
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VaD
Беспросветный клиент серба со счетом 2-10 в личке. Прием и бекхенд как был дырявым, так и остался.
+4
-4
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Ale_x_@ndro
Ответ Alex Morhan
Да, но Новак лично про свои финалы БШ
Тогда да. Был близок в 2012м.
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инок
Уверенной поступью к юбилейному титулу в Австралии и к двадцать второму титулу на турнирах большого шлема, движется Новак. Удачи в финале!
+10
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nicckk
Вот серьезно кто то верит что у Стёпки есть шансы? Джока этот финал на одной ноге выгрызет если придётся
+8
0
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Alex Morhan
Ответ Ale_x_@ndro
Не впервые, Тим был в 20м.
Да, но Новак лично про свои финалы БШ
+4
0
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Ale_x_@ndro
Не впервые, Тим был в 20м.
+1
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Kironbet
Видимо тоже наслышан о его аккаунте Степкин и мудрейших изречениях %))))
+16
-2
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Czarn
Пусть победит сильнейший Новак!😂
+24
-3
+21
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