  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Брат Джоковича о состоянии Новака: «У него есть определенные проблемы, которые ухудшились в Шанхае»
3

Брат Джоковича о состоянии Новака: «У него есть определенные проблемы, которые ухудшились в Шанхае»

Джордже Джокович рассказал о состоянии Новака Джоковича.

Ранее серб снялся с «Мастерса» в Париже. До конца сезона он планирует сыграть на турнире в Афинах, который проводит его семья.

«Он снялся с «Мастерса» в Париже, но он усиленно восстанавливается. У него есть определенные проблемы, которые ухудшились в Шанхае.

Сейчас он чувствует себя хорошо. Он делает все, что в его силах, чтобы быть в наилучшем состоянии, чтобы сыграть в Афинах.

Он сказал, что для него важно сыграть на этом турнире перед греческими болельщиками. Он мастерски подходит к подготовке и восстановлению, и именно поэтому он лучший», – заявил брат Новака и директор турнира в Афинах.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: The Tennis Gazette
logoНовак Джокович
logoATP
Belgrade Open
logoДжордже Джокович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Вена (ATP). Медведев играет с Муте, Зверев встретится с Арнальди, Синнер – с Коболли, Берреттини, де Минаур вышли в 1/4 финала
14 минут назадLive
Базель (ATP). Оже-Альяссим играет с Чиличем, Рууд встретится с Вавринкой, Фриц – с Эмбером, Давидович-Фокина, Фонсека, Шаповалов вышли в 1/4 финала
19 минут назадLive
Гуанчжоу (WTA). Волынец, Коччаретто, Ли, Сан вышли в 1/4 финала, Путинцева, Томлянович, Бондар выбыли
50 минут назад
Пол не сыграет на «Мастерсе» в Париже
сегодня, 12:24
Синнер – лидер сезона по количеству повешенных баранок
сегодня, 11:59
Токио (WTA). Александрова, Рыбакина, Кенин, Бенчич, Калинская вышли в 1/4 финала
сегодня, 10:28
Фис снялся с «Мастерса» в Париже – он не играет с августа из-за травмы позвоночника
сегодня, 10:20
Куэрри о том, что Зверев и Циципас заработали по $1,5 млн за один матч: «Они заслужили быть на «Шлеме шести королей» и заслужили эти деньги»
сегодня, 09:37
Стефанос Циципас: «Смол-ток – это просто социально приемлемый способ сказать: «Я хочу уйти, но не знаю как»
сегодня, 08:55
Рыбакина после выхода в 1/4 финала в Токио: «Чувствую себя немного уставшей, но я готова к последнему рывку»
сегодня, 07:48
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25