Брат Джоковича о состоянии Новака: «У него есть определенные проблемы, которые ухудшились в Шанхае»

Джордже Джокович рассказал о состоянии Новака Джоковича.

Ранее серб снялся с «Мастерса» в Париже. До конца сезона он планирует сыграть на турнире в Афинах, который проводит его семья.

«Он снялся с «Мастерса» в Париже, но он усиленно восстанавливается. У него есть определенные проблемы, которые ухудшились в Шанхае.

Сейчас он чувствует себя хорошо. Он делает все, что в его силах, чтобы быть в наилучшем состоянии, чтобы сыграть в Афинах.

Он сказал, что для него важно сыграть на этом турнире перед греческими болельщиками. Он мастерски подходит к подготовке и восстановлению, и именно поэтому он лучший», – заявил брат Новака и директор турнира в Афинах.