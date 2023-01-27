Australian Open. Расписание субботы. Рыбакина и Соболенко поборются за титул в 11:30 мск, россиянки разыграют юниорский финал

Теги Australian Open ATP WTA Джейсон Кублер Уго Нис Арина Соболенко Елена Рыбакина Ян Зелиньский Ринки Хиджиката Мирра Андреева Теннис

Australian Open опубликовал расписание на субботу, 28 января. В 13-й игровой день на Арене Рода Лэйвера пройдет женский финал.

Во время утренней сессии состоятся юниорские финалы: в 04:00 поборются россиянки Мирра Андреева (7) и Алина Корнеева (9), не раньше 05:30 – бельгиец Александр Блоккс (3) и американец Лернер Тьен.

В 11:30 чемпионка «Уимблдона» Елена Рыбакина (22) сыграет с Ариной Соболенко (5).

Следом запланирован мужской парный финал: Ринки Хиджиката и Джейсон Кублев (WC) против Уго Ниса и Яна Зелиньского.

Полностью расписание здесь.

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8 комментариев

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ZIZERON
Соболь - Рыба - 6:3;6:4.
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Bakun
Арина, Беларусь с тобой! Верим в тебя❤️
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*****Mr.Vaart_23*****
Лена, верим!
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Aryna Lapko
Спортс! Там Бушар шуруповерт купила, а вы ни слова об этом эпохальном событии) все про какой-то АО пишите)
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LEX757
Если Рыбакина будет играть как с Викой ,титул ей не видать.
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Михаил Пригода
Ответ ivan 07
Юниорки молодцы. А мы поболеем за Лену.
Мирра скорее всего будет новой звездой русского тенниса, если всё норм будет, потенциала у неё больше чем у сестричек Фрухвиртовых и старшей сестры Эрики
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Верховенский1990
Прекрасной Елене удачи в финале и победы.
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ivan 07
Юниорки молодцы. А мы поболеем за Лену.
+3
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