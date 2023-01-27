Australian Open. Расписание субботы. Рыбакина и Соболенко поборются за титул в 11:30 мск, россиянки разыграют юниорский финал
Australian Open опубликовал расписание на субботу, 28 января. В 13-й игровой день на Арене Рода Лэйвера пройдет женский финал.
Во время утренней сессии состоятся юниорские финалы: в 04:00 поборются россиянки Мирра Андреева (7) и Алина Корнеева (9), не раньше 05:30 – бельгиец Александр Блоккс (3) и американец Лернер Тьен.
В 11:30 чемпионка «Уимблдона» Елена Рыбакина (22) сыграет с Ариной Соболенко (5).
Следом запланирован мужской парный финал: Ринки Хиджиката и Джейсон Кублев (WC) против Уго Ниса и Яна Зелиньского.
Полностью расписание здесь.
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