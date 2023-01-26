Рублев и Димитров вошли в новый Совет игроков ATP

Теги ATP Григор Димитров Мэтью Эбден Харри Хелиеваара Андрей Рублев Уэсли Коольхоф Дани Валверду Педро Качин Педро Мартинес Портеро Бернабе Сапата Мираллес Теннис

В Мельбурне определен новый состав Совета игроков ATP. В него вошли:

Топ-50 одиночки

Андрей Рублев, Григор Димитров
№50-100 одиночки Педро Мартинес, Бернабе Сапата Мираллес
Топ-100 пары Уэсли КоольхофХарри Хелиеваара
Другие Педро Качин, Мэттью Эбден
Завершившие карьеру Николас Перейра
Тренеры Дани Валверду

 

Первое в этом году заседание Совета игроков ATP состоялось 12 января в Мельбурне.

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10 комментариев

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S.Graf
А зачем это всё Андрею .... Не тот он чел, которого интересует вся эта бюрократическая лабудень.
Ну, посмотрим, чё :о/
+1
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Доминик
Стаховский вышел из чата.
+5
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+5
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Nikolay Stavrogin
Вот это уже интереснее.
А не Федерер и Надаль, которым, конечно, было много дела, сколько получали за пределами топ100)
+2
0
+2
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Gestor_36
Гришка насоветует.... как в пляжных шортах играть чтоб потом сразу на пляж ))
+3
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+2
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canuck andreyka
Демократия в действии. Выбор игроков 🤔
0
0
0
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Stas Salesov
Ответ Godare88
Что за совет? Что он делает?
На световых мечах бьется с членами исполкома профсоюза Джоковича
+3
-5
-2
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trumpet
Федерера сменили на Рублева)
+9
-2
+7
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Godare88
Что за совет? Что он делает?
+1
-1
0
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Furry
Максимально няшный состав, интересно 🤔
+9
0
+9
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OnlyDendy
Где то будет подгорать
+12
-2
+10
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