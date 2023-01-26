Рублев и Димитров вошли в новый Совет игроков ATP
В Мельбурне определен новый состав Совета игроков ATP. В него вошли:
|Топ-50 одиночки
|№50-100 одиночки
|Педро Мартинес, Бернабе Сапата Мираллес
|Топ-100 пары
|Уэсли Коольхоф, Харри Хелиеваара
|Другие
|Педро Качин, Мэттью Эбден
|Завершившие карьеру
|Николас Перейра
|Тренеры
|Дани Валверду
Первое в этом году заседание Совета игроков ATP состоялось 12 января в Мельбурне.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Ну, посмотрим, чё :о/
А не Федерер и Надаль, которым, конечно, было много дела, сколько получали за пределами топ100)