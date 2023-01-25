Рууд, Циципас, Оже-Альяссим, Фриц, Руне, Берреттини и Тиафу снялись в фотосессии GQ о молодых звездах тенниса
Каспер Рууд, Стефанос Циципас, Феликс Оже-Альяссим, Тэйлор Фриц, Хольгер Руне, Маттео Берреттини и Фрэнсис Тиафу снялись для журнала GQ.
Они стали героями материала «Семь молодых звезд, способных стать лидерами тенниса» и дали короткие комментарии о себе и о туре.
«Нельзя просто бегать и возвращать мяч. В туре есть 20-30 парней, которые могут забивать невероятные виннерсы, – сказал Каспер Рууд. – Мне кажется, всегда будет сложно считать себя топ-игроком. Сейчас я все еще новичок, пока ко всему привыкаю, и мне еще многое предстоит доказать. Но, надеюсь, моих будущие соперники, возможно, немного испугаются результатов, которые я показал за последние несколько лет»
Фото: GQ.
Фриц лучше всех получился. А Степка как Фелисиано Лопес, на видео лучше чем на фото получается
Из другой песочницы
Надеюсь когда выиграет наконец бш,сострежет свои патлы)