Рууд, Циципас, Оже-Альяссим, Фриц, Руне, Берреттини и Тиафу снялись в фотосессии GQ о молодых звездах тенниса

Теги ATP Фрэнсис Тиафу Тэйлор Фриц Феликс Оже-Альяссим Каспер Рууд Стефанос Циципас Маттео Берреттини стиль Хольгер Руне Теннис

Каспер Рууд, Стефанос Циципас, Феликс Оже-Альяссим, Тэйлор Фриц, Хольгер Руне, Маттео Берреттини и Фрэнсис Тиафу снялись для журнала GQ.

Они стали героями материала «Семь молодых звезд, способных стать лидерами тенниса» и дали короткие комментарии о себе и о туре.

«Нельзя просто бегать и возвращать мяч. В туре есть 20-30 парней, которые могут забивать невероятные виннерсы, – сказал Каспер Рууд. – Мне кажется, всегда будет сложно считать себя топ-игроком. Сейчас я все еще новичок, пока ко всему привыкаю, и мне еще многое предстоит доказать. Но, надеюсь, моих будущие соперники, возможно, немного испугаются результатов, которые я показал за последние несколько лет»

Фото: GQ.

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37 комментариев

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Korendos
Да, в этом году будет много интересных теннисистов.
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Света Кунова
Степа и Тиафу могли бы побриться
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Света Кунова
Самый симпатичный фриц
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Пинающий Достоинства
Носки в сандалях, ох уж эти модники «с районов»
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SaltyRose
Жалко, что рыжих нет, Рублев с Синнером были бы хороши.
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Лена Сайкова
можно мне одного Матео домой выслать ? )
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cosset
жёстко испортили Матео и приукрасили Фрица) а остальные очень на себя похожи.
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SaltyRose
Ответ Stas Salesov
С Цици конкретно это фото мимо, но есть и неплохое https://pbs.twimg.com/media/FnLTpraXEAEo-tf?format=jpg
Задумка была ОК, но во время исполнения стилист, видимо, вышел, поэтому вся одежда на Степе перекошена. Такие фото обычно идут в брак, качество исполнения не на уровне GQ.
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mrs Bennet
Ответ 76% Заболотного
Корды нет потому что в списке "молодых звезд, способных стать лидерами тенниса" была квота на тёмненьких и пришлось взять посредственного Тиафу.
Соглашусь. Он(Тиафу) к тому же и не очень молодой, поэтому странно его видеть в компании действительно молодых парней.
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76% Заболотного
Ответ mrs Bennet
Руне какой то самый непривлекательный. Циципас-очень необычное фото. А почему Корды нет?
Корды нет потому что в списке "молодых звезд, способных стать лидерами тенниса" была квота на тёмненьких и пришлось взять посредственного Тиафу.
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Furry
Все обычные ребята, а Стеф - хай фай топ моделлинг😎. Ну правда - другого класса фотосет)). Хольгер Витус тоже хорошо, на втором месте).
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Михаил Зюбин
Такие фото и я смог бы сделать на телефон свой, какая-то странная фотосессия...
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banchik
Ответ Piratka
)) как будто бы Циципас здесь лишний, не? Из другой песочницы
Ага, из лгбтшной…
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Elaine
Казалось бы Стефа ничем не испортишь, но эти смогли 😅
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Заблудившийся
Олежек, прям наш товарищ - сандали на носки и пиджак на алкоголичку :)))
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Serzhique
Фритц тут на Ферстаппена похож
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blahblah2
Весь блеск для губ пустили на Берета и Ципу.

Фриц лучше всех получился. А Степка как Фелисиано Лопес, на видео лучше чем на фото получается
+5
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Lana5
Ответ Stas Salesov
С Цици конкретно это фото мимо, но есть и неплохое https://pbs.twimg.com/media/FnLTpraXEAEo-tf?format=jpg
Тоже нет
+1
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Lana5
Фриц шикарно вышел) Ципа не понравился
+4
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Piratka
)) как будто бы Циципас здесь лишний, не?
Из другой песочницы
+6
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Никита Лутченко
Грек ну это рука лицо просто)
Надеюсь когда выиграет наконец бш,сострежет свои патлы)
+2
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SaltyRose
Ответ Оскар Муравьев
Ципа решил побрить лицо наконец А подмышки забыл
Вроде мужчины обычно так и делают, нет?
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mrs Bennet
Руне какой то самый непривлекательный. Циципас-очень необычное фото. А почему Корды нет?
+1
-1
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Оскар Муравьев
Ципа решил побрить лицо наконец А подмышки забыл
+7
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tanith
Ответ Stas Salesov
С Цици конкретно это фото мимо, но есть и неплохое https://pbs.twimg.com/media/FnLTpraXEAEo-tf?format=jpg
это атас! все: поза, выражение лица, жесткие челюсти, взгляд, богемное смешение несочетаемого в одежде, и САПОГИ!
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