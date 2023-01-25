Рууд, Циципас, Оже-Альяссим, Фриц, Руне, Берреттини и Тиафу снялись в фотосессии GQ о молодых звездах тенниса

, , , , , и снялись для журнала GQ.

Они стали героями материала «Семь молодых звезд, способных стать лидерами тенниса» и дали короткие комментарии о себе и о туре.

«Нельзя просто бегать и возвращать мяч. В туре есть 20-30 парней, которые могут забивать невероятные виннерсы, – сказал Каспер Рууд. – Мне кажется, всегда будет сложно считать себя топ-игроком. Сейчас я все еще новичок, пока ко всему привыкаю, и мне еще многое предстоит доказать. Но, надеюсь, моих будущие соперники, возможно, немного испугаются результатов, которые я показал за последние несколько лет»

Фото: GQ.

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