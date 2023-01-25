Рублев об участии россиян в «Уимблдоне»: «Последний раз слышал, что решение объявят через пару недель. Я бы с удовольствием там сыграл»

ответил, есть ли у него надежда, что он сможет выступить на «Уимблдоне» и других травяных турнирах в Великобритании.

В прошлом году россиян и белорусов не допустили до участия, но сейчас решение могут пересмотреть.

«Надеюсь. Я не знаю. Последний раз, может, неделю назад, я слышал, что решение объявят через пару недель. Мы все ждем. Надеюсь, мы сможем сыграть. Я бы с удовольствием там сыграл. Конечно, «Уимблдон» – один из лучших турниров в нашем спорте».

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