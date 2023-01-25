Рублев об участии россиян в «Уимблдоне»: «Последний раз слышал, что решение объявят через пару недель. Я бы с удовольствием там сыграл»

Теги Уимблдон ATP Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев ответил, есть ли у него надежда, что он сможет выступить на «Уимблдоне» и других травяных турнирах в Великобритании.

В прошлом году россиян и белорусов не допустили до участия, но сейчас решение могут пересмотреть.

«Надеюсь. Я не знаю. Последний раз, может, неделю назад, я слышал, что решение объявят через пару недель. Мы все ждем. Надеюсь, мы сможем сыграть. Я бы с удовольствием там сыграл. Конечно, «Уимблдон» – один из лучших турниров в нашем спорте».

«Уимблдон» отстранил игроков из России и Беларуси. Туры это осудили и назвали дискриминацией

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7 комментариев

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Samburskiy
Ответ Iuasamotu
Больше всего жалко, что Андрюшка не выступает на Уимблдоне. Он самый цивилизованный и адекватный среди российских теннисистов.
Жаль только, что с соевой менталкой, что раз за разом доказывает на корте.
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-2
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Михаил Блинов
Ответ Ярик01
Даже речь Мартина Лютера Кинга ничего не изменила бы, а не только какой-то теннисистки. Война усиливается с выходом на новые точки неприятия друг друга и вне фронта. Уим может потратить 1 млн. денег, но сохранить лицо и собственное спокойствие при проведении соревнований.
Если Уимбилдон отстранит россиян, то будет как в прошлом году. В проигрыше останутся все теннисисты
+2
0
+2
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Iuasamotu
Больше всего жалко, что Андрюшка не выступает на Уимблдоне. Он самый цивилизованный и адекватный среди российских теннисистов.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
Ответ trumpet
После слов Кинг уверенности больше.
Даже речь Мартина Лютера Кинга ничего не изменила бы, а не только какой-то теннисистки.
Война усиливается с выходом на новые точки неприятия друг друга и вне фронта. Уим может потратить 1 млн. денег, но сохранить лицо и собственное спокойствие при проведении соревнований.
0
-3
-3
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trumpet
Ответ kyckoba
После сегодняшнего выступления сербских болельщиков что-то не верится…
После слов Кинг уверенности больше.
+1
0
+1
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kyckoba
После сегодняшнего выступления сербских болельщиков что-то не верится…
+4
-8
-4
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Юрий Шептухин
Надо на грунт рассчитывать Рублю это профильное для него покрытие. На траве с такой подачей особо не забалуешь.
+2
-4
-2
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