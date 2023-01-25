Рублев о том, возможно ли обыграть Джоковича на AO-2023: «Конечно, возможно. Любого возможно обыграть»
Андрей Рублев прокомментировал поражение от Новака Джоковича в 1/4 финала Australian Open – 1:6, 2:6, 4:6.
– Отдавая должное Джоковичу, что не получилось конкретно у тебя сегодня?
– Наверное, было очень много моментов, когда при счете «больше», «меньше» либо я чуть ошибусь в маленький аут, либо он здорово сыграет, попадет в линию, либо в важный момент трос будет. Либо я угадаю все, побегу за укороченным и сорву мяч элементарный. Либо как на брейк-пойнте, когда я все сделал и слета в маленький аут попал. Таких моментов было очень много за первые два сета и в первом гейме третьего сета.
После этого началась уже более-менее стабильная игра, где мы оба закономерно берем свои подачи. Но первые два сета «ровно», «больше», «меньше» постоянно.
По сути могло быть так же и в другую сторону, хотя бы если б и 50 на 50 было бы уже лучше. А тут все сложилось в одну сторону, из-за этого получился такой счет. Не думаю, что счет был по игре, учитывая, сколько у меня брейк-пойнтов было, сколько раз было «больше» на моей подаче и так далее…
– Почему поначалу не сложилось, и на тех же брейк-пойнтах двойные давал, когда наоборот нужна подача, которая должна выручать?
– Понятное дело, волнение, эмоции, но хотел рискнуть. Понимал, что подать просто 120-130 км/ч – не тот соперник, с которым это нужно делать. Нужно уже стараться делать то, как делают другие лучшие игроки, тот же Новак во многих моментах подает 170-180 км/ч. В итоге вроде как 15:30 и вторая подача, но из-за того, что он сильно ее подает, в лучшем случае ты принимаешь ее и завязывается розыгрыш, но инициатива редко бывает.
Пора уже начинать прибавлять во второй подаче, она уже лучше становится, но нужно еще и еще.
– Как ты думаешь, такого Новака и на таком важном для него турнире возможно вообще обыграть?
– Думаю, конечно, возможно. Любого возможно обыграть, – приводит слова Рублева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.
Рублев взял всего 7 геймов у Джоковича в 1/4 финала Australian Open. Новак просто монстр
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какие брейкпоинты у него были
у него первый появился в тот момент когда у Джокера их уже 7 было
декласс просто лютый.Вынос
2005 год 1 круг Марату Сафину 06 26 16
2006 год 1 круг Полу Голдштейну 26 61 36 26
2007 год 4 круг Роджеру Федереру 26 57 36
2009 год четвертьфинал Роддику 76 46 26 12 снялся
2010 год четвертьфинал Тсонга 67 76 61 36 16
2014 год четвертьфинал Вавринка 62 46 26 63 79
2017 год 2 круг Денису Истомину 67 75 62 67 46
2018 год 4 круг Хен Ченг 67 57 67
Вот, 8 поражений Джоковича на 18 турнирах АО. Счет по матчам: 87 - 8. Если исключить очень странные для Новака 2017-18 года, то с 2011 года(когда Новак вышел на топ-уровень по настоящему) его на АО обыграл только Вавринка, который АО-14 и взял. А Вавринку образца АО-14 в нынешнем туре ещё попробуй найди)))
Если судить по этой статистике, у ребят в полуфинале-финале шансов нет. Последний рубеж, на котором Джоковича ещё возможно остановить на АО - это четвертьфинал, дальше он не проигрывает.