Рублев о том, возможно ли обыграть Джоковича на AO-2023: «Конечно, возможно. Любого возможно обыграть»

Теги Новак Джокович Australian Open Sports.ru Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев прокомментировал поражение от Новака Джоковича в 1/4 финала Australian Open – 1:6, 2:6, 4:6.

– Отдавая должное Джоковичу, что не получилось конкретно у тебя сегодня?

– Наверное, было очень много моментов, когда при счете «больше», «меньше» либо я чуть ошибусь в маленький аут, либо он здорово сыграет, попадет в линию, либо в важный момент трос будет. Либо я угадаю все, побегу за укороченным и сорву мяч элементарный. Либо как на брейк-пойнте, когда я все сделал и слета в маленький аут попал. Таких моментов было очень много за первые два сета и в первом гейме третьего сета.

После этого началась уже более-менее стабильная игра, где мы оба закономерно берем свои подачи. Но первые два сета «ровно», «больше», «меньше» постоянно.

По сути могло быть так же и в другую сторону, хотя бы если б и 50 на 50 было бы уже лучше. А тут все сложилось в одну сторону, из-за этого получился такой счет. Не думаю, что счет был по игре, учитывая, сколько у меня брейк-пойнтов было, сколько раз было «больше» на моей подаче и так далее…

– Почему поначалу не сложилось, и на тех же брейк-пойнтах двойные давал, когда наоборот нужна подача, которая должна выручать?

– Понятное дело, волнение, эмоции, но хотел рискнуть. Понимал, что подать просто 120-130 км/ч – не тот соперник, с которым это нужно делать. Нужно уже стараться делать то, как делают другие лучшие игроки, тот же Новак во многих моментах подает 170-180 км/ч. В итоге вроде как 15:30 и вторая подача, но из-за того, что он сильно ее подает, в лучшем случае ты принимаешь ее и завязывается розыгрыш, но инициатива редко бывает.

Пора уже начинать прибавлять во второй подаче, она уже лучше становится, но нужно еще и еще.

– Как ты думаешь, такого Новака и на таком важном для него турнире возможно вообще обыграть?

– Думаю, конечно, возможно. Любого возможно обыграть, – приводит слова Рублева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Рублев взял всего 7 геймов у Джоковича в 1/4 финала Australian Open. Новак просто монстр

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22 комментария

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ReneHoseman
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Новака можно обыграть. Впрочем, это уже совсем другая история
Только и новак кого угодно обыграет
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твинер без замаха
Любого можно обыграть, Новак это и демонстрирует.
+2
0
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Alarich105
Какая равная игра, полное уничтожение. Просто в третьем сете Джокович снизил обороты, так как с результатом все было ясно, а у Рубля возникла иллюзия, что он заиграл на равных
+4
-1
+3
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doty
Ответ Valery24
Обыграть Джоковича возможно не только лишь всем. Мало для кого это вообще возможно
Нужно во второй подачи прибавить Андрею чтобы обыграть Новака, в психологии, бекхенде, игры у сетки, перемещении по корту лучшем, слайсах, тогда и обыграть возможно)
+1
0
+1
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Тотал Больше от Киркорова
какие 50 на 50 бы)))
какие брейкпоинты у него были

у него первый появился в тот момент когда у Джокера их уже 7 было

декласс просто лютый.Вынос
+9
0
+9
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Valery24
Обыграть Джоковича возможно не только лишь всем. Мало для кого это вообще возможно
+6
-1
+5
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Nadal Selby
Ответ Антон Тимофеев
Что-то я в этом сомневаюсь. Поражения Новака на АО: 2005 год 1 круг Марату Сафину 06 26 16 2006 год 1 круг Полу Голдштейну 26 61 36 26 2007 год 4 круг Роджеру Федереру 26 57 36 2009 год четвертьфинал Роддику 76 46 26 12 снялся 2010 год четвертьфинал Тсонга 67 76 61 36 16 2014 год четвертьфинал Вавринка 62 46 26 63 79 2017 год 2 круг Денису Истомину 67 75 62 67 46 2018 год 4 круг Хен Ченг 67 57 67 Вот, 8 поражений Джоковича на 18 турнирах АО. Счет по матчам: 87 - 8. Если исключить очень странные для Новака 2017-18 года, то с 2011 года(когда Новак вышел на топ-уровень по настоящему) его на АО обыграл только Вавринка, который АО-14 и взял. А Вавринку образца АО-14 в нынешнем туре ещё попробуй найди))) Если судить по этой статистике, у ребят в полуфинале-финале шансов нет. Последний рубеж, на котором Джоковича ещё возможно остановить на АО - это четвертьфинал, дальше он не проигрывает.
Наверное имеется ввиду его топовую форму. Первые матчи, Сафину, Федереру не считаются такими, как и с Истоминым и Чонгом.
+3
0
+3
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Leo Bonart
Ответ sashati
Правильно - нет, некому, никто не обыграет!)
Смотрим USO-2021
0
-2
-2
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sashati
Ответ Leo Bonart
И это правильные эмоции
Правильно - нет, некому, никто не обыграет!)
0
-2
-2
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Leo Bonart
Ответ Luis Bovleck
...на эмоциях выдал Рублёв.
И это правильные эмоции
0
-1
-1
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Leo Bonart
Ответ Graziano
Ну конечно. Циципаса бы никак не обыграл со своим примитивным теннисом. Думаю, что и Хачанова бы тоже не обыграл.
Цыпу на этом АО нынешний Рублев вполне способен обыграть
+1
0
+1
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Антон Тимофеев
Что-то я в этом сомневаюсь. Поражения Новака на АО:
2005 год 1 круг Марату Сафину 06 26 16
2006 год 1 круг Полу Голдштейну 26 61 36 26
2007 год 4 круг Роджеру Федереру 26 57 36
2009 год четвертьфинал Роддику 76 46 26 12 снялся
2010 год четвертьфинал Тсонга 67 76 61 36 16
2014 год четвертьфинал Вавринка 62 46 26 63 79
2017 год 2 круг Денису Истомину 67 75 62 67 46
2018 год 4 круг Хен Ченг 67 57 67

Вот, 8 поражений Джоковича на 18 турнирах АО. Счет по матчам: 87 - 8. Если исключить очень странные для Новака 2017-18 года, то с 2011 года(когда Новак вышел на топ-уровень по настоящему) его на АО обыграл только Вавринка, который АО-14 и взял. А Вавринку образца АО-14 в нынешнем туре ещё попробуй найди)))

Если судить по этой статистике, у ребят в полуфинале-финале шансов нет. Последний рубеж, на котором Джоковича ещё возможно остановить на АО - это четвертьфинал, дальше он не проигрывает.
+16
0
+16
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Omniscius
Ответ Верховенский1990
Говорить вы все мастера, а на деле все как обычно, нынешнего сверхмотивированного Джоковича в Австралии никто бы не обыграл, ни Алькарас, ни Надаль или Саша Зверев.
Так же, как Кирьос, Тим и другие игроки с настоящими травмами или после них.
+1
0
+1
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Herodotus
Только двое на АО могли побить джокера и оба швешвейцарцы
+3
-1
+2
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nicckk
Андрею не унывать. Знаем как много работает на тренировках. Рано или поздно прорвёт
+6
0
+6
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Кавабунга Шреддоголовый
Новака можно обыграть. Впрочем, это уже совсем другая история
0
0
0
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Furry
Ответ Graziano
Ну конечно. Циципаса бы никак не обыграл со своим примитивным теннисом. Думаю, что и Хачанова бы тоже не обыграл.
ой, Хачанова бы и Корда обыграл, если бы не травма
+2
-7
-5
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Graziano
Ответ Furry
Мне кажется, любого другой 1/4 финалиста Рубль бы выиграл, но злая, судьба😭
Ну конечно. Циципаса бы никак не обыграл со своим примитивным теннисом. Думаю, что и Хачанова бы тоже не обыграл.
+5
-4
+1
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Верховенский1990
Говорить вы все мастера, а на деле все как обычно, нынешнего сверхмотивированного Джоковича в Австралии никто бы не обыграл, ни Алькарас, ни Надаль или Саша Зверев.
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nicckk
Джоковича можно обыграть, но это уже совсем другая история
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Furry
Мне кажется, любого другой 1/4 финалиста Рубль бы выиграл, но злая, судьба😭
+18
-1
+17
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Luis Bovleck
...на эмоциях выдал Рублёв.
+8
0
+8
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