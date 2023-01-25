Рублев о том, возможно ли обыграть Джоковича на AO-2023: «Конечно, возможно. Любого возможно обыграть»

прокомментировал поражение от в 1/4 финала Australian Open – 1:6, 2:6, 4:6.

– Отдавая должное Джоковичу, что не получилось конкретно у тебя сегодня?

– Наверное, было очень много моментов, когда при счете «больше», «меньше» либо я чуть ошибусь в маленький аут, либо он здорово сыграет, попадет в линию, либо в важный момент трос будет. Либо я угадаю все, побегу за укороченным и сорву мяч элементарный. Либо как на брейк-пойнте, когда я все сделал и слета в маленький аут попал. Таких моментов было очень много за первые два сета и в первом гейме третьего сета.

После этого началась уже более-менее стабильная игра, где мы оба закономерно берем свои подачи. Но первые два сета «ровно», «больше», «меньше» постоянно.

По сути могло быть так же и в другую сторону, хотя бы если б и 50 на 50 было бы уже лучше. А тут все сложилось в одну сторону, из-за этого получился такой счет. Не думаю, что счет был по игре, учитывая, сколько у меня брейк-пойнтов было, сколько раз было «больше» на моей подаче и так далее…

– Почему поначалу не сложилось, и на тех же брейк-пойнтах двойные давал, когда наоборот нужна подача, которая должна выручать?

– Понятное дело, волнение, эмоции, но хотел рискнуть. Понимал, что подать просто 120-130 км/ч – не тот соперник, с которым это нужно делать. Нужно уже стараться делать то, как делают другие лучшие игроки, тот же Новак во многих моментах подает 170-180 км/ч. В итоге вроде как 15:30 и вторая подача, но из-за того, что он сильно ее подает, в лучшем случае ты принимаешь ее и завязывается розыгрыш, но инициатива редко бывает.

Пора уже начинать прибавлять во второй подаче, она уже лучше становится, но нужно еще и еще.

– Как ты думаешь, такого Новака и на таком важном для него турнире возможно вообще обыграть?

– Думаю, конечно, возможно. Любого возможно обыграть, – приводит слова Рублева корреспондент .ru Максим Янчевский.

Рублев взял всего 7 геймов у Джоковича в 1/4 финала Australian Open. Новак просто монстр

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