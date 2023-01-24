Мама Рублева: «Андрей выйдет на матч с Джоковичем в состоянии эйфории. Он свободен от переживаний и точно знает, как хочет сыграть»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Андрей Рублев Теннис

Мама Андрея Рублева Марина Марьенко высказалась о выступлении сына на Australian Open. Завтра он сыграет с Новаком Джоковичем в четвертьфинале.

«На этом Australian Open я заметила безусловный прогресс Андрея во всех направлениях. Он прибавил в своем стиле игры, в поведении, в подготовке к матчам. В матче с Руне он показал всем и себе свою силу характера, показал, что может сделать многое на корте. Когда он выиграл матч, то открыл для себя самого то, о чем не подозревал. После победы над Руне Андрей будет верить в себя еще больше. Теперь он знает, что может преодолеть любые сложности, которые могут произойти во время матча. Он способен преодолеть как соперника, так и самого себя, быть хозяином своей игры, владеть эмоциями во время матча, чтобы довести результат до победы – это очень важно для Андрея.

Матч против Руне я смотрела спокойно, без лишних нервов. Я верю в сильную связь между ребенком и матерью, поэтому верила и знала, что мой сын справится со всеми трудностями и выиграет матч. Вера в победу не давала мне поводов для нервов. Даже когда у Андрея была самая тяжелая и, казалось, безвыходная ситуация я верила до конца. Это мое основное кредо – верить до последнего в своего сына.

Какие эмоции были после победы у Андрея? Наконец-то Андрей был счастлив. Раньше он всегда оставался немного недовольным от результатов, но сейчас он был счастлив. Со счастливыми глазами он вышел к нам, и я не смогла сдержать слезы радости. Он сказал нам: «Я сделал то, что хотел сделать». Этот матч был очень для него важен в ментальном плане.

Дальше матч 1/4 против Джоковича – серьезный и сложный. Но Андрей на него выйдет облегченным и спокойным, так как любит играть с такими именитыми соперниками, как Новак. Думаю, для него честь и теннисный праздник бороться с Джоковичем в четвертьфинале. Краем уха слышала, что у Андрея и тренерского штаба готовится план по игре, чтобы как можно лучше подойти к сопернику. У них есть план на матч и подготовка идет хорошо. Андрей в приподнятом настроении, он свободен от каких-то переживаний, владеет своими эмоциями и точно знает, как хочет сыграть. Мне нравится, что Андрей сейчас комфортно и свободно себя ощущает на таком высоком уровне. У него не осталось сомнений и лишних эмоций, которые сковывали его потенциал. Завтра он будет выходить на матч в состоянии эйфории», – цитирует маму Рублева Sport24.

Чудо-спасение Андрея Рублева! Ушел с двух матчболов, 0:5 на решающем тай-брейке и победил соплей от троса

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54 комментария

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Alex Lamm
Ответ Александр Кратюк
Вторая подача сейчас лучше намного и проблем с ней нет. Вы из 2022 года? Первой ее половины?
Я хз из какого ты года тогда? 2017, 2019? Проблем с подачей нет конечно - аж 28% второй на харде, тяжелее Джоковичу на этом турнире ещё не было.
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Erika_i
я за маму и чтобы ее молитвы помогали, но уж больно сильно Андрей выложился физически и эмоционально с Руне. Лишь бы не дотла
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as009595@icloud.com
Ответ mr_ h2o
Что-то у меня прям подгорело. А с чего это на Рублева ничего не давит. 1) обыграть Новака на его любимом шлеме, да и вообще на любом шлеме. Кто об это не мечтает? Это +1000 к уверенности. 2) выйти в свой первый полуфинал шлема 3) в 1/2 сыграть против не сильного соперника. Против которого будут отличные шансы на финал 4) потенциальный финал против Хачанова/Цыпы которых он обыгрывал и будет шанс хотя бы 40 на 60 И конечно он об этом думает. Не давит?) ну смешно же Еще в тему этой логики. Если я выйду против Новака на меня ведь тоже ничего давить не будет? Я играл пару раз всего в большой теннис, наверно шансы без давления высокие будут?)
Ну в Белграде он Новака обыграл, так что почему бы и нет, хватит проигрывать до матча, нужно выходить ради победы и в случае победы, хорошие шансы взять первый шлем, все таки Андрей взял рг, хоть и юниорский, но это дано далеко не каждому
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Матвей Суицидин
Помню как в полуфинале какого-то грунтового Мастерса Рублев обыграл в отличном стиле Надаля. Я тогда подумал, ну вот человек поймал уверенность и идеальную игру. А потом был позорный слив Ципе в одну калитку в финале.
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Додик Аксель
Мама есть мама хоть и тренер по теннису. Но сегодня скорей всего будут играть учитель и ученик. Хорошо, если по другую стороны сетки будет играть очень способный ученик. Тогда мы насладимся хорошим теннисом, а не театром одного актёра...
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Александр Кратюк
Ответ Alex Lamm
Мама такой простынёй всего лишь перед 1/4 даёт ясно понять, что сама не верит в победу сына от слова совсем и понимает, что после матча это уже никому неинтересно будет. Возможно потому, что нынешняя вторая подача Рублёва в матчах на харде против Джоковича при любом уровне уверенности оставляет нулевые шансы на победу.
Вторая подача сейчас лучше намного и проблем с ней нет. Вы из 2022 года? Первой ее половины?
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Александр Кратюк
Ответ Alex Lamm
Слушай вот эта вот аналитика про Джоковича дрожащего из-за 3:0 наверное самое дикое, что я о нём читал за последние годы.
Так ты учитывай не только игры где он отыгрывался с 0:2 или уверенно выигрывал а еще и игры где он проигрывал. На олимпиаде поражение Звереву вспомни. Вел уверенно, упустил брейк и развалился. С Медведевым игра не пошла и не смог ничего сделать, с Руне вел с брейком и проиграл. и т.д. Как только будешь учитывать все, будет другая картина. На этом турнире Джокович не играл с игроком уровня Рубля, Димитров хоть и хороший игрок уже давно не показывает стабильный теннис и лучшее его выступление это как раз здесь на Австралии.
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Alex Lamm
Ответ Александр Кратюк
Руне в Париже мог вылететь от пенса Вавринки (имел несколько матчболов) во втором круге, но дошел до финала и хлопнул Джоковича. Новая Игра - новые возможности. Проблема матча в том, что все ждут 3:0 в пользу Новака, а если что то пойдет не так, то Джокер может дрогнуть, а там и до поражения недалеко.
Слушай вот эта вот аналитика про Джоковича дрожащего из-за 3:0 наверное самое дикое, что я о нём читал за последние годы.
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Alex Lamm
Мама такой простынёй всего лишь перед 1/4 даёт ясно понять, что сама не верит в победу сына от слова совсем и понимает, что после матча это уже никому неинтересно будет. Возможно потому, что нынешняя вторая подача Рублёва в матчах на харде против Джоковича при любом уровне уверенности оставляет нулевые шансы на победу.
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Alex Alex
все нормальные за Джоковича
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mr_ h2o
Ответ AlexGooner
Мама верит в сына, желает ему победы, всячески подбадривает. А у тебя пригорело... Ну бывает
К маме нет вопросов. Всего ей хорошего) Просто эту фразу говорили и Медведев и Рублев перед предыдущими матчами с Джоковичем. И Ципа наверняка и еще много кто) Но итог всегда был один после этого
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Александр Кратюк
Ответ Valery24
😂😂😂 Очень боится,на итоговом уже видели
Руне в Париже мог вылететь от пенса Вавринки (имел несколько матчболов) во втором круге, но дошел до финала и хлопнул Джоковича. Новая Игра - новые возможности. Проблема матча в том, что все ждут 3:0 в пользу Новака, а если что то пойдет не так, то Джокер может дрогнуть, а там и до поражения недалеко.
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299mzz9fz5
Ответ Берни Парент
Мама любит сына и переживает за него. Только вот у Рублёва в соперниках Джокович. А Новак умеет мастерски превращать эйфорию противника в уныние и безнадёгу. Причём порой за считанные геймы.
Что-то я сомневаюсь, что если бы мать его так тепло любила он бы жил у бабушки в детстве
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AlexGooner
Ответ mr_ h2o
Что-то у меня прям подгорело. А с чего это на Рублева ничего не давит. 1) обыграть Новака на его любимом шлеме, да и вообще на любом шлеме. Кто об это не мечтает? Это +1000 к уверенности. 2) выйти в свой первый полуфинал шлема 3) в 1/2 сыграть против не сильного соперника. Против которого будут отличные шансы на финал 4) потенциальный финал против Хачанова/Цыпы которых он обыгрывал и будет шанс хотя бы 40 на 60 И конечно он об этом думает. Не давит?) ну смешно же Еще в тему этой логики. Если я выйду против Новака на меня ведь тоже ничего давить не будет? Я играл пару раз всего в большой теннис, наверно шансы без давления высокие будут?)
Мама верит в сына, желает ему победы, всячески подбадривает. А у тебя пригорело... Ну бывает
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Mihail VSCHK
Ответ Budennyy
Я всегда говорю за него болел,года с 2009-го.И болел и болею за него не из-за достижений,а за его отношение к спорту.Он не понижает планку.Мне это очень близко и понятно.
Да я без наезда, я сам болельщик Мадридского Реала с 25 летним стажем, я Миятовича с Редондо помню) но я правда не считаю что это прям супер болеть за ожидаемого фаворита) никакая Десима или три ЛЧ подряд для меня не сравнятся по эмоциям с тем как ЦСКА долбаного Слуцкого вышли в 1/4 ЛЧ или Рубин закрывающий Барсу на Ноу Камп. И корявый, несуразный Медведев дважды подряд вышедший в финал шлема (пусть он и продул второй Надалю) для меня будет ценнее чем Роджер, берущий очередной шлем кряду десятилетием ранее)
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Наглая Кайса
Ответ igor nn
Верно..Новак забирает душу соперника.
Классно было на ЮСО2021, когда забрали душу Новака))
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Никита Лутченко
Новака на АО никто не в состоянии обыграть сейчас,это факт,он включается постепенно,а потом уже не остановить,так что эти разглогольствования бесполезны просто
+4
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+4
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Наглая Кайса
Ответ VaD
Как бы он ни сыграл, результат матча очевиден. И он не в пользу Рублева.
К сожалению, Джоковичу не быть вечно молодым и однажды придет время проигрывать
+1
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kyckoba
Ну это же мама, что ей ещё говорить. Понятно, что шансов у Рублёва почти нет, просто хотелось бы борьбы, а не в одну калитку.
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Алан Кесаев
Эйфория? Ну-ну... Думается Джокович его в 3 сетах закроет, максимум в 4ех. Возможно и баранку повесит в одном из сетов....
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Rjcnbr
Ответ mr_ h2o
Честно уже надоело перед каждым матчем Рубля и других против Новака, Надаля слышать «на него ничего не давит» . Может тогда лучше чтоб давило? Андрей уже года 3 в топ10, а в 1/4 шлемов 2 сета за кучу матчей всего взял. Да и вопрос, что давит на Новака? Ему нужна победа на АО - 100% . Но Рублев на него никак не давит. Выйдет разнесет в одну калитку, да будет на интервью шутить. Предыдущий матч Рублева показал, что когда дело дошло до его Матчбола, он выгоднейший мяч запарол. Вот и не давит. Болею за Новака, Андрею удачи. Если выиграет буду очень рад за него)
Не всем быть Надалями и Джоковичами. Просто у Андрея такой генетический предел, набора скиллов для супертопа мало, чашки берёт и хорошо
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Dm ycontact
Ответ Mihail VSCHK
Это просто легко - болеть за фаворитов. Ничего суперского в пути наименьшего сопротивления нет)
Чтобы стать фаворитом, Джокович трудился упорно, не переставая, имел цель - стать первым номером и обыграть Надаля вместе с Федерером. Помню его первый матч на грунте с Надалем, не на РГ, когда ему проиграл, а после матча он, сказал про Надю, что он очень силен, но он не непобедим. На будущий год он его обыграл. В нем заложено огромное трудолюбие, а это самый большой талант. И болеть за фаворита, может и банально, но очень приятно. Когда смотришь и удивляешься как твой фаворит побеждает, когда против него играет СМИ, купленные профессиональные болельщики (заводилы), весь стадион, АТР, правительства стран и сами игроки. А он умудряется, соскочить с двойного чемпионшип поинта на подачи у 8-кратного победителя Уимбла и великого маэстро Роджера Федерера.
Вот за такие моменты приятно болеть за Новака.
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mr_ h2o
Ответ Typizza
6/0 в решающем сете в родном Белграде от Андрейки Джоку не будем забывать😉
Да я буду рад за Андрея, если он выиграет завтра и вообще умудрится забрать шлем) хоть 6-0 6-0 6-0 завтра победит) меня тема с высказываниями напрягает
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dm71
Ответ MU RD2
Если же у Джокера и вправду травма, то Рубль просто обязан воспользоваться этой возможностью. Кураж и вправду хороший у Рублика, особенно после камбэка. Но не стоит при этом забывать как ментально Джокер умеет ломать соперника сыграв пару идеальных затяжных розыгрышей. В любом случае будет интересно посмотреть матч. Надеюсь будет интересно
Травма Джоковичу только на пользу, с десятисантиметровой дырой в животе уже выигрывал АО. :-)
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MU RD2
Если же у Джокера и вправду травма, то Рубль просто обязан воспользоваться этой возможностью. Кураж и вправду хороший у Рублика, особенно после камбэка. Но не стоит при этом забывать как ментально Джокер умеет ломать соперника сыграв пару идеальных затяжных розыгрышей. В любом случае будет интересно посмотреть матч. Надеюсь будет интересно
+9
-1
+8
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