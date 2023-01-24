Мама Рублева: «Андрей выйдет на матч с Джоковичем в состоянии эйфории. Он свободен от переживаний и точно знает, как хочет сыграть»

Мама Андрея Рублева Марина Марьенко высказалась о выступлении сына на Australian Open. Завтра он сыграет с Новаком Джоковичем в четвертьфинале.

«На этом Australian Open я заметила безусловный прогресс Андрея во всех направлениях. Он прибавил в своем стиле игры, в поведении, в подготовке к матчам. В матче с Руне он показал всем и себе свою силу характера, показал, что может сделать многое на корте. Когда он выиграл матч, то открыл для себя самого то, о чем не подозревал. После победы над Руне Андрей будет верить в себя еще больше. Теперь он знает, что может преодолеть любые сложности, которые могут произойти во время матча. Он способен преодолеть как соперника, так и самого себя, быть хозяином своей игры, владеть эмоциями во время матча, чтобы довести результат до победы – это очень важно для Андрея.

Матч против Руне я смотрела спокойно, без лишних нервов. Я верю в сильную связь между ребенком и матерью, поэтому верила и знала, что мой сын справится со всеми трудностями и выиграет матч. Вера в победу не давала мне поводов для нервов. Даже когда у Андрея была самая тяжелая и, казалось, безвыходная ситуация я верила до конца. Это мое основное кредо – верить до последнего в своего сына.

Какие эмоции были после победы у Андрея? Наконец-то Андрей был счастлив. Раньше он всегда оставался немного недовольным от результатов, но сейчас он был счастлив. Со счастливыми глазами он вышел к нам, и я не смогла сдержать слезы радости. Он сказал нам: «Я сделал то, что хотел сделать». Этот матч был очень для него важен в ментальном плане.

Дальше матч 1/4 против Джоковича – серьезный и сложный. Но Андрей на него выйдет облегченным и спокойным, так как любит играть с такими именитыми соперниками, как Новак. Думаю, для него честь и теннисный праздник бороться с Джоковичем в четвертьфинале. Краем уха слышала, что у Андрея и тренерского штаба готовится план по игре, чтобы как можно лучше подойти к сопернику. У них есть план на матч и подготовка идет хорошо. Андрей в приподнятом настроении, он свободен от каких-то переживаний, владеет своими эмоциями и точно знает, как хочет сыграть. Мне нравится, что Андрей сейчас комфортно и свободно себя ощущает на таком высоком уровне. У него не осталось сомнений и лишних эмоций, которые сковывали его потенциал. Завтра он будет выходить на матч в состоянии эйфории», – цитирует маму Рублева Sport24.

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