Australian Open. Рублев взял 7 геймов у Джоковича, Пол вышел в 1/2 финала

Теги Роджер Федерер Новак Джокович Australian Open результаты ATP Андрей Рублев Томми Пол Бен Шелтон Теннис

Андрей Рублев уступил Новаку Джоковичу в четвертьфинале Australian Open. Мы провели текстовый онлайн.

Томми Пол победил во встрече с Беном Шелтоном.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия) Андрей Рублев (Россия)
6:1|6:2|6:4
Дата проведения
25 января, 11.45
Онлайн матча

 

Томми Пол (США) Бен Шелтон (США)
7:6|6:3|5:7|6:4
Дата проведения
25 января, 07.20
Онлайн матча

737 комментариев

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ХЫЫЫ
Теннис = кринге. Болелы полная катострофа 🤮
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ХЫЫЫ
В чате 99% не понимают в чем вайб, поддельные эмоции как у ведушей евспорт
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Алар
Полный разгром - небо и земля!
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ХЫЫЫ
Я не могу с пафоса этого спорта. Такая поддельная атмосфера, я ору. Что за кринж
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Сергей Носков
Ответ LechK1nG
Возможно, сегодня Рублев сможет заставить его включиться и начать бегать за мячами, возможно.
Ха-ха. Сеанс БДСМ для Страшилы. Унижение и подчинение.
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atelos
Ответ Блистательно
Как был тряпкой , так и остаётся. Как вообще до 1/4 дошел
А вот так и дошел, потому, что не тряпка! Оскорбления себе оставь!
+1
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Rafael Nadal Parero
Андрей молодец, немного не хватило
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atelos
Чуда не случилось. Но Андрей молодец всё-рано! 1/4 турнира Большого шлема хоть и среднее, но достижение.
+1
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Заблудившийся
Чтобы идти вперёд и выше Андрею необходим свой личный спортивный психолог, иначе молодёжь, скоро и из десятки ...выкинет:)
+1
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Diego Zidan
Это как Джоллар к Рублю 1/100
+4
-1
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пашу
Турнир настолько легко идёт для Новака, что даже ему самому про травму неудобно вспоминать.
+2
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superpab
😢
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Стэн Смит
Ответ Мистер40-15
Видимо соскучился по 40-15ереру, особенно по счету 40-15 в исполнении мастера реализации двойных матчболов.)
Причём на своей подаче))
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Мистер40-15
Ответ Istianoff
Дедушка Лейвер заплакал когда Новак в интервью вспомнил швейцарского енота)
Видимо соскучился по 40-15ереру, особенно по счету 40-15 в исполнении мастера реализации двойных матчболов.)
+4
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billy_pilgrim
Без шансов для Андрея сегодня. Были надежды если не на победу, то хотя бы на борьбу, но даже ее не получилось.
Один из комментаторов уже в самом начале подметил какую-то подавленность, обреченность в языке тела. Подумал, ну может временно, потом соберется, но нет, к сожалению
+2
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Aporte14
Андрей не выиграл нит одного решающего розыгрыша. Это и есть уровень
+1
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Sincere
Лора Робсон такая тетя стала, хм
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Теннисный абсолют
капец лора робсон на 40 выглядит
+1
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Istianoff
Дедушка Лейвер заплакал когда Новак в интервью вспомнил швейцарского енота)
+5
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grand_maman
Ответ S.Graf
Спасибо, бабГаль! 2й турнир подряд минимум психов у Андрюхе. Однозначно в плюс! Матереет. А значит, и большие успехи придут. Я уверен :)
Эх, твои слова да, Богу в уши)
Новаку большой удачи в следующем круге.
+4
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Теннисный абсолют
Ответ ни первый_ни последний
престарелый новак обыграл молодого амбициозного рублева в одну калитку
С чего он престарелый
35 всего
+5
-1
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Блистательно
Как был тряпкой , так и остаётся. Как вообще до 1/4 дошел
+5
-5
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Kironbet
Ответ S.Graf
Не надо браться за то, что не умеешь.
Это про что?
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chp ty
Рублев крутит педали и плачет
+1
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Алан Кесаев
Эйфория рублева, как накануне кто-то говорил))
+3
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