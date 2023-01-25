Australian Open. Рублев взял 7 геймов у Джоковича, Пол вышел в 1/2 финала
Андрей Рублев уступил Новаку Джоковичу в четвертьфинале Australian Open. Мы провели текстовый онлайн.
Томми Пол победил во встрече с Беном Шелтоном.
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 25 января, 11.45
- Дата проведения
- 25 января, 07.20
Один из комментаторов уже в самом начале подметил какую-то подавленность, обреченность в языке тела. Подумал, ну может временно, потом соберется, но нет, к сожалению
Новаку большой удачи в следующем круге.
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