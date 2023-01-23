На Australian Open не хотели пропускать зрителей с сербским флагом, так как его приняли за российский
Охрана Australian Open не хотела пропускать болельщиков с сербским флагом, так как приняла его за российский.
«Вы ###### расисты. Это сербский флаг. Сербия – это центральный регион на Балканах в Европе. Вы знаете, что это за страна? Сербия! Да, не российский флаг, а сербский.
Вызовите полицию, арестуйте нас. Это будет на ютубе», – заявили болельщики. Охранник пожаловался, что у них нет разрешения на съемку.
Сотрудники Australian Open сверяли флаг с имеющимися у них изображениями, а потом стали искать его в интернете.
Организаторы запретили зрителям приносить на турнир флаги России и Беларуси со второго дня турнира.
В первый день турнира российский флаг появился на трибунах во время матча между Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль. В результате украинские болельщики вызвали охрану и полицию.
Флаг России запретили на Australian Open. Болельщики повесили его в первый день – на матче с украинкой
Мне предоставили все данные конфликта охранника и дикаря из Сербии, малообразованный Юлий Лоза.
Ты не в состоянии сформулировать мысли связно и оформить это в один пост? Чего ты спамишь по несколько подряд? Если что, то комментарий можно редактировать, если ты вчера в интернете "зарегистрировался".
Какое же блестящее образование в Австралии. Стоит позавидовать.
Вы присутствовали при этом, дикий Мустерманн?
Уже сербская раса появилась, глядите-ка. Такой неизвестно что ещё мог на трибунах сотворить. Охранникам вообще стоило вызвать полицию для него.
Другое дело, если приняли это бредовое правило, то они должны знать что запрещено и как это выглядит
Умничка!!!
А ты молодец...
Хачанову армянские флаги приносят
На фото я твое взгляну - и снова третье сентября.
Несколько лет назад Федерера не пустили в раздевалку без бейджика на AUS. Никакой трагедии не произошло.
https://twitter.com/eurosport/status/1086508052944244736