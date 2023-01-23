На Australian Open не хотели пропускать зрителей с сербским флагом, так как его приняли за российский

Теги Australian Open происшествия болельщики Теннис

Охрана Australian Open не хотела пропускать болельщиков с сербским флагом, так как приняла его за российский.

«Вы ###### расисты. Это сербский флаг. Сербия – это центральный регион на Балканах в Европе. Вы знаете, что это за страна? Сербия! Да, не российский флаг, а сербский.

Вызовите полицию, арестуйте нас. Это будет на ютубе», – заявили болельщики. Охранник пожаловался, что у них нет разрешения на съемку.

Сотрудники Australian Open сверяли флаг с имеющимися у них изображениями, а потом стали искать его в интернете.

Организаторы запретили зрителям приносить на турнир флаги России и Беларуси со второго дня турнира.

В первый день турнира российский флаг появился на трибунах во время матча между Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль. В результате украинские болельщики вызвали охрану и полицию.

Флаг России запретили на Australian Open. Болельщики повесили его в первый день – на матче с украинкой

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

43 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vladyslav Levin
Все правильно, ибонexyu аквафреш тряпку с вывешивать, не заслужили))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йенс Мустерманн
Ответ Julia_Lawyer
И о погоде, Мустерманн. На матчах Джоковича хватает сербских флагов, и всякий, у кого нет проблем с глазами и зрительной памятью (последнее и вовсе относится к тяжелым расстройствам) и есть способность к анализу, способен соотнести флаг в руках молодого человека с сербским.
Какое дело охраннику до матчей какого-то там Джоковича? Он выполняет свою работу, теннисом он не обязан интересоваться и соответственно смотреть его. Видно те, кто не понимает таких простых вещей, страдает не только перечисленными тобой недугами, но так же слабоумием и недержанием продуктов жизнедеятельности.

Мне предоставили все данные конфликта охранника и дикаря из Сербии, малообразованный Юлий Лоза.

Ты не в состоянии сформулировать мысли связно и оформить это в один пост? Чего ты спамишь по несколько подряд? Если что, то комментарий можно редактировать, если ты вчера в интернете "зарегистрировался".
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Julia_Lawyer
"Сотрудники Australian Open сверяли флаг с имеющимися у них изображениями, а потом стали искать его в интернете"(с).
Какое же блестящее образование в Австралии. Стоит позавидовать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Julia_Lawyer
Ответ Йенс Мустерманн
У охранников? Нет, раз остановили дикого серба, который в приступе истерики начал орать о каком-то там расизме. Уже сербская раса появилась, глядите-ка. Такой неизвестно что ещё мог на трибунах сотворить. Охранникам вообще стоило вызвать полицию для него.
И о погоде, Мустерманн. На матчах Джоковича хватает сербских флагов, и всякий, у кого нет проблем с глазами и зрительной памятью (последнее и вовсе относится к тяжелым расстройствам) и есть способность к анализу, способен соотнести флаг в руках молодого человека с сербским.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Julia_Lawyer
Ответ Йенс Мустерманн
У охранников? Нет, раз остановили дикого серба, который в приступе истерики начал орать о каком-то там расизме. Уже сербская раса появилась, глядите-ка. Такой неизвестно что ещё мог на трибунах сотворить. Охранникам вообще стоило вызвать полицию для него.
"раз остановили дикого серба, который в приступе истерики начал орать о каком-то там расизме..."
Вы присутствовали при этом, дикий Мустерманн?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йенс Мустерманн
Ответ Julia_Lawyer
А с глазами у "людей" тоже проблемы? Или, может, атрофирована зрительная память?
У охранников? Нет, раз остановили дикого серба, который в приступе истерики начал орать о каком-то там расизме.
Уже сербская раса появилась, глядите-ка. Такой неизвестно что ещё мог на трибунах сотворить. Охранникам вообще стоило вызвать полицию для него.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Julia_Lawyer
Ответ Йенс Мустерманн
Люди возможно не интересуются теннисом, так что зачем им знать Джоковича с его флагом?
А с глазами у "людей" тоже проблемы? Или, может, атрофирована зрительная память?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mr_ h2o
Ответ mamapapaya
Искренне не понимаю как можно так работать чтобы ничего не видеть вокруг. Я думаю у нас на любом стадионе где играет условный Зенит или Спартак, каждый охранник знает цвета их гербов. Примеров можно приводить массу. Флагов может и десятки, но девятикратный чемпион один и флаг этот на всех награждениях у половины болельщиков, в прошлом году какая шумиха с этими вакцинами была, люди шествия устраивали. Здесь очевидно, что охрана #£#$#€%!!!!
Была игра на НТВ раньше, вроде алчность называлась. Там участникам вопрос про флаг России задавали. Они единогласно выбрали ответ синий белый красный или красный белый синий, а ты про охранника) Знать бы ему конечно не плохо флаг Сербии, но он как вариант и работают не давно и может просто перестраховался)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mamapapaya
Ответ Евгений Спартак
Так-то он прав. Какое дело охраннику до флагов? Тем более их там десятки, кому-то сложно заполнить) Другое дело, если приняли это бредовое правило, то они должны знать что запрещено и как это выглядит
Искренне не понимаю как можно так работать чтобы ничего не видеть вокруг. Я думаю у нас на любом стадионе где играет условный Зенит или Спартак, каждый охранник знает цвета их гербов. Примеров можно приводить массу. Флагов может и десятки, но девятикратный чемпион один и флаг этот на всех награждениях у половины болельщиков, в прошлом году какая шумиха с этими вакцинами была, люди шествия устраивали. Здесь очевидно, что охрана #£#$#€%!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Спартак
Ответ mamapapaya
Твой подход к работе понятен. Ты случаем сам не военный?
Так-то он прав. Какое дело охраннику до флагов? Тем более их там десятки, кому-то сложно заполнить)
Другое дело, если приняли это бредовое правило, то они должны знать что запрещено и как это выглядит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Karl Franz F. Brandt
«Для нас Крым - это Украина, Донбасс - это Украина, и это останется так». Александр Вучич.

Умничка!!!
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
encaro_one
Ответ Rodgeras
Надо всем россиянам носить на соревнованиях сербский флаг. Очень похоже и сербов поддержать не западло.
Поддержать серба в матче против Рублёва.
А ты молодец...
Хачанову армянские флаги приносят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rodgeras
Надо всем россиянам носить на соревнованиях сербский флаг. Очень похоже и сербов поддержать не западло.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Чекин
Зато лгбт флаг знают
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mamapapaya
Ответ Йенс Мустерманн
В обязанности охранника не входит знать всех в лицо, он должен охранять, а не двери открывать и реверансы отвешивать перед каждым игроком, для этого есть другие люди. Как в армии, караульный по уставу обязан выполнять приказы только непосредственно своего командира и никого другого. Несколько лет назад Федерера не пустили в раздевалку без бейджика на AUS. Никакой трагедии не произошло. https://twitter.com/eurosport/status/1086508052944244736
Твой подход к работе понятен. Ты случаем сам не военный?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SlavaZelenograd
Я календарь переверну - и снова третье сентября.
На фото я твое взгляну - и снова третье сентября.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
генгбенг
Ответ romancureman
Анекдот
Жупел и хохма
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Кошкин
Ответ Istianoff
Я сербский флаг переверну(с)
И снова третье сентября!)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йенс Мустерманн
Ответ mamapapaya
Это как продавец в пятерочке не знает как выглядит кока-кола)) они не люди, а охрана на теннисном турнире, где каждый год только сербский флаг везде висит. Охранник Лувра не знает как Мона Лиза выглядит, то же самое.
В обязанности охранника не входит знать всех в лицо, он должен охранять, а не двери открывать и реверансы отвешивать перед каждым игроком, для этого есть другие люди. Как в армии, караульный по уставу обязан выполнять приказы только непосредственно своего командира и никого другого.
Несколько лет назад Федерера не пустили в раздевалку без бейджика на AUS. Никакой трагедии не произошло.
https://twitter.com/eurosport/status/1086508052944244736
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mamapapaya
Ответ Йенс Мустерманн
Люди возможно не интересуются теннисом, так что зачем им знать Джоковича с его флагом?
Это как продавец в пятерочке не знает как выглядит кока-кола)) они не люди, а охрана на теннисном турнире, где каждый год только сербский флаг везде висит. Охранник Лувра не знает как Мона Лиза выглядит, то же самое.
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йенс Мустерманн
Ответ mamapapaya
Это насколько ####### надо быть, чтобы будучи охранником на ао не знать флаг девятикратного чемпиона ао🤦🏻‍♂️
Люди возможно не интересуются теннисом, так что зачем им знать Джоковича с его флагом?
+3
-9
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mamapapaya
Это насколько ####### надо быть, чтобы будучи охранником на ао не знать флаг девятикратного чемпиона ао🤦🏻‍♂️
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sincere
Какие же позорники))
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashati
Наиболее схожи с триколором России флаги Словении, Словакии и Хорватии!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MWLR
Ответ Додик Аксель
Флаг им в руки ( охранникам ) и пусть изучают. Перед матчем Джокович - Рублёв зачёт будут сдавать.
ахахахахахахахаха Браво!!!!!!!!!!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий