Охрана Australian Open не хотела пропускать болельщиков с сербским флагом, так как приняла его за российский.

«Вы ###### расисты. Это сербский флаг. Сербия – это центральный регион на Балканах в Европе. Вы знаете, что это за страна? Сербия! Да, не российский флаг, а сербский.

Вызовите полицию, арестуйте нас. Это будет на ютубе», – заявили болельщики. Охранник пожаловался, что у них нет разрешения на съемку.

Сотрудники Australian Open сверяли флаг с имеющимися у них изображениями, а потом стали искать его в интернете.

Организаторы запретили зрителям приносить на турнир флаги России и Беларуси со второго дня турнира.

В первый день турнира российский флаг появился на трибунах во время матча между Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль. В результате украинские болельщики вызвали охрану и полицию.

Флаг России запретили на Australian Open. Болельщики повесили его в первый день – на матче с украинкой

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе