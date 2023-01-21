Руне о том, что сыграет с Рублевым в новом статусе теннисиста топ-10: «Особых изменений нет, потому что Андрей так же хорош, как когда мы играли в Париже. Или даже лучше»

19-летний рассказал, как справляется со статусом игрока топ-10 и ожиданиями. В четвертом круге он сыграет с , которого в прошлом году победил на пути к титулу «Мастерса» в Париже.

«Я никогда не чувствовал себя темной лошадкой, потому что у меня очень большие амбиции. Даже когда мы с Рублевым играли в прошлом году в Париже, я все равно верил, что могу победить – и победил.

Для меня ничего не изменилось. Да, уверенности в себе стало больше. Но, например, я знаю, что в понедельник должен хорошо сыграть против Рублева. Я и в прошлом году это знал. Особых изменений нет, потому что Андрей все тот же. Он так же хорош, как тогда. Или даже лучше, потому что у него было время, чтобы прибавить.

Все матчи сложные, и я стараюсь сосредоточиться на себе, на то, что я могу сделать лучше в каждом сете. И я думаю, что во всех матчах в Мельбурне я это демонстрировал и быстро прибавлял по ходу.

А Рублев очень сложный соперник, здесь играет хорошо. Сегодня тоже победил в трех сетах. На корте он умеет все, у него нет слабых мест, так что я должен буду сыграть хорошо. Жду сложного матча».

Рублеву все твердят – учись играть у сетки. И он прибавляет!

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