Руне о том, что сыграет с Рублевым в новом статусе теннисиста топ-10: «Особых изменений нет, потому что Андрей так же хорош, как когда мы играли в Париже. Или даже лучше»
19-летний Хольгер Руне рассказал, как справляется со статусом игрока топ-10 и ожиданиями. В четвертом круге Australian Open он сыграет с Андреем Рублевым, которого в прошлом году победил на пути к титулу «Мастерса» в Париже.
«Я никогда не чувствовал себя темной лошадкой, потому что у меня очень большие амбиции. Даже когда мы с Рублевым играли в прошлом году в Париже, я все равно верил, что могу победить – и победил.
Для меня ничего не изменилось. Да, уверенности в себе стало больше. Но, например, я знаю, что в понедельник должен хорошо сыграть против Рублева. Я и в прошлом году это знал. Особых изменений нет, потому что Андрей все тот же. Он так же хорош, как тогда. Или даже лучше, потому что у него было время, чтобы прибавить.
Все матчи сложные, и я стараюсь сосредоточиться на себе, на то, что я могу сделать лучше в каждом сете. И я думаю, что во всех матчах в Мельбурне я это демонстрировал и быстро прибавлял по ходу.
А Рублев очень сложный соперник, здесь играет хорошо. Сегодня тоже победил в трех сетах. На корте он умеет все, у него нет слабых мест, так что я должен буду сыграть хорошо. Жду сложного матча».
Рублеву все твердят – учись играть у сетки. И он прибавляет!
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Судя по всему форму с осени он не растерял, поэтому в матче с Рублевым выглядит фаворитом. Хотя если Андрей будет играть так же чисто, как сегодня, будет борьба.
Скорее всего в понедельник Андрей вынесет с корта этого с амбициями...
А вот датчанин уже распробовал вкус больших побед в финале Берси, так что надо будет постараться как следует в понедельник, чтобы сделать ещё один шажочек к титулу здесь. Да и теннис необходимо спасать от одного известного симулянта.