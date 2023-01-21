Руне второй раз вышел во вторую неделю ТБШ и сыграет с Рублевым
10-я ракетка мира Хольгер Руне в третьем круге Australian Open обыграл Юго Эмбера – 6:4, 6:2, 7:6(5).
19-летний датчанин второй раз вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема». В прошлом году он добрался до четвертьфинала на «Ролан Гаррос».
Теперь Руне встретится с Андреем Рублевым, которого в прошлом году обыграл на пути к титулу «Мастерса» в Париже.
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По набору умений они где-то рядом. Но вот менталка на входе разная. Андрей может начать кипеть. А Руне не то, чтобы несокрушимый, нет - просто он пофигист в этом плане.
Тревожно перед матчем.