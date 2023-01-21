Руне второй раз вышел во вторую неделю ТБШ и сыграет с Рублевым

10-я ракетка мира в третьем круге обыграл Юго Эмбера – 6:4, 6:2, 7:6(5).

19-летний датчанин второй раз вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема». В прошлом году он добрался до четвертьфинала на « ».

Теперь Руне встретится с , которого в прошлом году обыграл на пути к титулу «Мастерса» в Париже.

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