Грачева о поражении от Плишковой: «Не пугала ее никак. Сыграла недостаточно агрессивно, чтобы дать понять, что я тоже здесь»

прокомментировала поражение от . В третьем круге она проиграла 4:6, 2:6 и поговорила с корреспондентом Sports.ru Максимом Янчевским.

– Она очень хорошо подает, а я со своей задачей не сильно справилась. У меня не было даже шанса на брейк. Сыграла недостаточно агрессивно, чтобы дать понять, что я тоже здесь.

В первом сете мы шли более-менее ровно по геймам, но все равно я уступала уже с брейком. Она была более уверенной, потому что я ее не пугала никак. А во втором сете уже стало больше ошибок, я была менее стабильной. Стало больше красивых розыгрышей, но это не показатель. – Вы играли в третьем круге на нескольких турнирах «Большого шлема». Что нужно, чтобы преодолеть этот рубеж?

– Ментально до сих пор не справляюсь. Вроде хороший результат, но когда хочется большего, получается больше стресса, прессинга, и это зажимает.

Что нужно? Все очень просто – «забей и играй». Это очень такая избитая и простая фраза.

Мне нужно повышать качество оборонительного тенниса. Я просела – она атаковала, и я не могла дать ей неудобный мяч, чтобы она перестала это делать, чтобы мне потом пойти атаку.

Определенные вещи по технике, по теннису, по тактике должны быть лучше – все-таки я не самый топовый игрок. А в остальном – ментальная сторона вопроса: без стресса, фокусироваться на том, что делаешь и все. Арена Рода Лэйвера или турнир в Тунисе – примерно одно и то же (улыбается).

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