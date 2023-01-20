Гауфф о совмещении тенниса с колледжем: «Хотела бы пройти два-три курса, оценить, а потом, наверное, уже расширить программу»

18-летняя рассказала, хочет ли совмещать теннис с обучением в колледже. В прошлом году седьмая ракетка мира экстерном окончила школу.

«В будущем хочу. Сейчас ничего такого не делаю. Решила, что хочу год пожить только теннисом, а потом уже решать.

Вообще я бы хотела пройти два-три курса, оценить, а потом, наверное, уже расширить программу».

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