Гауфф о совмещении тенниса с колледжем: «Хотела бы пройти два-три курса, оценить, а потом, наверное, уже расширить программу»

Теги WTA Кори Гауфф Теннис

18-летняя Кори Гауфф рассказала, хочет ли совмещать теннис с обучением в колледже. В прошлом году седьмая ракетка мира экстерном окончила школу.

«В будущем хочу. Сейчас ничего такого не делаю. Решила, что хочу год пожить только теннисом, а потом уже решать.

Вообще я бы хотела пройти два-три курса, оценить, а потом, наверное, уже расширить программу».

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2 комментария

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Eugenie Nation
Ответ nick-basil
Университетская программа для спортсменов своеобразная. В принципе можно на знать даже арифметики и не уметь писать. Пособия-учебники-курсы с картинками!...
Не нужно вводить в заблуждение. Заведения разные бывают, в первых топ 50-70 тебе нужно иметь определенную оценку для дальнейшего перехода. Понятно что местячковые колледжи могут закрывать глаза - но и диплом у таких не котируется
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nick-basil
Университетская программа для спортсменов своеобразная. В принципе можно на знать даже арифметики и не уметь писать. Пособия-учебники-курсы с картинками!...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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