Гауфф о совмещении тенниса с колледжем: «Хотела бы пройти два-три курса, оценить, а потом, наверное, уже расширить программу»
18-летняя Кори Гауфф рассказала, хочет ли совмещать теннис с обучением в колледже. В прошлом году седьмая ракетка мира экстерном окончила школу.
«В будущем хочу. Сейчас ничего такого не делаю. Решила, что хочу год пожить только теннисом, а потом уже решать.
Вообще я бы хотела пройти два-три курса, оценить, а потом, наверное, уже расширить программу».
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