Синнер впервые отыгрался с 0:2 по сетам и вышел во вторую неделю на 6-м «Шлеме» подряд
16-я ракетка мира Янник Синнер в третьем круге Australian Open обыграл Мартона Фучовича – 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:0.
Итальянец впервые в карьере отыгрался с 0:2 по партиям. До этого он шесть раз уступал, проиграв первые два сета.
В целом его баланс в пятисетовиках теперь составляет 5:4.
За место в четвертьфинале Синнер, вышедший во вторую неделю на шестом «Большом шлеме» подряд, сыграет со Стефаносом Циципасом или Тэллоном Грикспором.
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