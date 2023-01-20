Синнер впервые отыгрался с 0:2 по сетам и вышел во вторую неделю на 6-м «Шлеме» подряд

16-я ракетка мира в третьем круге обыграл – 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:0.

Итальянец впервые в карьере отыгрался с 0:2 по партиям. До этого он шесть раз уступал, проиграв первые два сета.

В целом его баланс в пятисетовиках теперь составляет 5:4.

За место в четвертьфинале Синнер, вышедший во вторую неделю на шестом «Большом шлеме» подряд, сыграет со или Тэллоном Грикспором.

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