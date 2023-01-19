Бруксби о похвале от Маррея: «Не сказал бы, что это на меня давило»

ответил, как отреагировал на похвалу от Энди Маррея.

В августе 2021-го трехкратный чемпион «Больших шлемов» написал в твиттере, что у Брукбси «разнообразные удары, высокий теннисный IQ, прекрасная оборона».

– Энди Маррей написал о вас в твиттере, когда вы только пришли в тур, вы вообще были в курсе?

– О, я помню, это было в прошлом году? Да.

– Как вы отреагировали? Чувствовали давление? Каролин Гарсия, когда он твитнул о ней лет 11 назад, говорила, что это немного на нее давило.

– Не сказал бы, что это особенно на меня давило. По мере того, как ты поднимаешься в рейтинге, ты, естественно, испытываешь больше давления в каждом матче и на каждом турнире, если становишься фаворитом, и с этим придется справляться, если хочешь быть успешным. Я хочу оказаться в такой ситуации, чтобы с ней справиться.

Но было приятно прочитать тот комментарий от Энди. Он отличный парень. Мы виделись в разделке. Да, он классный.

Лучше всех в теннисе разбирается Маррей. Он предсказал взлеты Бушар, Кириоса и Плишковой

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