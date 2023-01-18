Australian Open: Каспер Рууд — Джейсон Бруксби прямая трансляция матча 19.01.2023

Третья ракетка мира норвежец Каспер Рууд во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграет с пятой ракеткой США Джейсоном Бруксби. Матч состоится 19 января, начало не ранее 04:30 по московскому времени.

Спортсмены встретятся на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Норвежцу нелегко дался матч первого круга против молодого чешского теннисиста Томаша Махача. Пришлось играть все пять сетов, в двух из них были тай-брейки, и в какой-то момент показалось, что грянет первая сенсация. Но Каспер оставил сенсацию для другого фаворита турнира и в пятом сете дожал соперника.

Дженсон Бруксби не самый знаменитый американец на кортах Мельбурн-парка, но это нисколько не мешает его амбициям. Он занимает 39-ю позицию в мировом рейтинге и в первом раунде довольно легко разобрался с австралийцем Кристофером О’Коннеллом. Пусть пришлось играть четыре сета, но матч получился куда менее затяжным, чем у Каспера Руда с чехом.

Соперники встречались лишь раз на одном из Мастерсов в прошлом году во Франции. Рууд тогда взял верх в двух сетах, не оставив шансов Дженсону. Будет ли реванш, узнаем рано утром 19 января. Букмекеры считают, что нет. Winline предлагает на победу третьей ракетки мира коэффициент 1,36, успех Бруксби оценивается коэффициентом 3,15.

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