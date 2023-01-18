На турнир WTA 500 в Дохе заявились все из топ-10, кроме Саккари
Опубликована заявка на турнир WTA 500, который пройдет в Дохе 13-18 февраля.
Выступить планируют:
- действующая чемпионка Ига Швентек;
- Онс Жабер;
- Джессика Пегула;
- Каролин Гарсия;
- Арина Соболенко;
- Кори Гауфф;
- Дарья Касаткина;
- Вероника Кудерметова;
- Белинда Бенчич.
Таким образом, из теннисисток топ-10 в заявке нет только Марии Саккари.
Также в Катаре сыграют Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.
Полностью список здесь.
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