На турнир WTA 500 в Дохе заявились все из топ-10, кроме Саккари

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Опубликована заявка на турнир WTA 500, который пройдет в Дохе 13-18 февраля.

Выступить планируют:

Таким образом, из теннисисток топ-10 в заявке нет только Марии Саккари.

Также в Катаре сыграют Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.

Полностью список здесь.

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