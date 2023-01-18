На турнир WTA 500 в Дохе заявились все из топ-10, кроме Саккари

Опубликована заявка на турнир 500, который пройдет в Дохе 13-18 февраля.

Выступить планируют:

действующая чемпионка ;

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Кори Гауфф;

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Таким образом, из теннисисток топ-10 в заявке нет только .

Также в Катаре сыграют и .

Полностью список здесь.

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