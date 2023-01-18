Тиафу о том, что Макдональд выбил Надаля с AO: «Победа над величайшим не дается легко. Есть что в один прекрасный день рассказать внукам»

Теги Рафаэль Надаль Australian Open ATP Фрэнсис Тиафу Маккензи Макдональд Тэйлор Фриц Томми Пол Теннис

Американец Фрэнсис Тиафу ответил, как отреагировал на победу Маккензи Макдональда над Рафаэлем Надалем (6:4, 6:4, 7:5).

В третьем круге Тиафу поборется с Кареном Хачановым, а Макдональд – с Йошихито Нишиокой. Победители выйдут друг на друга.

«Состояние Рафы в последнее время вызывало вопросы. Я сказал Макки: «Слушай, ты можешь присоединиться к трем братанам, ну знаешь, ко мне, Фрицу и Томми [Пол]. Мы все его обыгрывали. Не знаю, хочешь ли ты в клуб».

Еще я сказал: «Сегодня у тебя будет шанс победить. Ты сможешь». Видя его эмоции, я рад за Макки. Победа над величайшим не дается легко. Есть что в один прекрасный день рассказать внукам, нужно порадоваться за этого парня.

Но, если говорить эгоистично, то да, я бы с удовольствием еще раз сыграл [с Надалем], потому что победа в Нью-Йорке точно изменила мою жизнь.

Но, с другой стороны, я рад за Макки, надеюсь, он пройдет дальше и мы встретится в четвертом круге. Так что в каком-то смысле это победа для обоих.

Да, повторюсь, это сложно. Рафа уже давно в туре. Не знаю, в каком состоянии его тело, но он абсолютная легенда».

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4 комментария

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nick-basil
Сегодня день без сенсаций практически. Случай же с Надалем - это несчастный случай на работе.
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S.Graf
"На его месте должен быть Я!" - сказал Tьяф голосом СемёнСемёныча Горбункова :o)
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igor nn
Дедушко уже люди из 6 десятка обыгрывают очень легко....Внукам особо рассказать нечего будет..))
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xxf56kqwkg
Как-то не очень красиво самоутверждаться за счет соперника, который явно не в лучшей своей форме и потом этим хвастаться
+2
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+2
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