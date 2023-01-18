Тиафу о том, что Макдональд выбил Надаля с AO: «Победа над величайшим не дается легко. Есть что в один прекрасный день рассказать внукам»

Американец Фрэнсис Тиафу ответил, как отреагировал на победу Маккензи Макдональда над (6:4, 6:4, 7:5).

В третьем круге Тиафу поборется с Кареном Хачановым, а Макдональд – с Йошихито Нишиокой. Победители выйдут друг на друга.

«Состояние Рафы в последнее время вызывало вопросы. Я сказал Макки: «Слушай, ты можешь присоединиться к трем братанам, ну знаешь, ко мне, и Томми [Пол]. Мы все его обыгрывали. Не знаю, хочешь ли ты в клуб».

Еще я сказал: «Сегодня у тебя будет шанс победить. Ты сможешь». Видя его эмоции, я рад за Макки. Победа над величайшим не дается легко. Есть что в один прекрасный день рассказать внукам, нужно порадоваться за этого парня.

Но, если говорить эгоистично, то да, я бы с удовольствием еще раз сыграл [с Надалем], потому что победа в Нью-Йорке точно изменила мою жизнь.

Но, с другой стороны, я рад за Макки, надеюсь, он пройдет дальше и мы встретится в четвертом круге. Так что в каком-то смысле это победа для обоих.

Да, повторюсь, это сложно. Рафа уже давно в туре. Не знаю, в каком состоянии его тело, но он абсолютная легенда».

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