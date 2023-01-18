Макдональд о том, что обыграл травмированного Надаля: «Он невероятный чемпион и не сдастся ни при каких условиях»

Теги Рафаэль Надаль Australian Open ATP Маккензи Макдональд Теннис

Маккензи Макдональд прокомментировал травму Рафаэля Надаля. Во втором круге Australian Open он обыграл испанца 6:4, 6:4, 7:5.

«Мне за него ужасно обидно.

При этом было трудно оставаться психологически включенным. Но мне удалось дожать, так что я доволен.

Он невероятный чемпион и не сдастся ни при каких условиях».

У Надаля новая травма – бедро. Australian Open доиграл на одной ноге, а жена плакала на трибунах

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1 комментарий

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