Макдональд о том, что обыграл травмированного Надаля: «Он невероятный чемпион и не сдастся ни при каких условиях»
Маккензи Макдональд прокомментировал травму Рафаэля Надаля. Во втором круге Australian Open он обыграл испанца 6:4, 6:4, 7:5.
«Мне за него ужасно обидно.
При этом было трудно оставаться психологически включенным. Но мне удалось дожать, так что я доволен.
Он невероятный чемпион и не сдастся ни при каких условиях».
У Надаля новая травма – бедро. Australian Open доиграл на одной ноге, а жена плакала на трибунах
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