Грачева о разгроме Касаткиной: «Когда такие условия, все может поменяться 10 раз. Настраивалась именно на них, на соперницу в меньшей степени»

Теги Australian Open WTA Дарья Касаткина Варвара Грачева Теннис

Варвара Грачева прокомментировала разгромную победу в первом круге Australian Open. Она обыграла Дарью Касаткину (6:1, 6:1) и дала интервью корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

– Как вы провели эти два дня ожидания, как настроились на сегодняшний матч?

– Провела в ожидании, всегда нужно было перенастраиваться. Все как обычно перед матчами – разминаешься, потом еще разминаешься, еще и еще (улыбается). Потом, может быть, идешь на матч. Так два дня и прошли. Особенно без напряжения, потому что матч стоял не первым в расписании в оба дня, то есть не было такого, чтобы сразу после разминки выбежать. Все было более спокойно, может, это и дало в последующем уверенность в матче.

– Как вам игралось в холодную погоду?

– Когда двигаешься, не холодно. Плюс адреналин, поэтому холодно, ветрено – уже не думаешь об этом, думаешь, как попасть мячом в корт.

– Когда узнали, что предстоит играть с Дашей, как готовились?

– Я играла с ней в прошлом году здесь, в Мельбурне, на WTA 250, проиграла. Примерно знала, как она играет. Из того, что помнила, примерно с тренером подобрали тактику, но опять же, ветер. Когда такие условия, все может поменяться 10 раз. Играть обеим неудобно. Куда-то тыкаешь ракеткой, попал – хорошо, не попал – давайте следующий мяч. Я настраивалась больше именно на условия, на соперницу в меньшей степени.

– Можете сказать, что это ваш лучший матч в карьере – 54 минуты против игрока топ-10?

– Не каждый день обыгрываю топ-10, так что, да, могу. Еще не была в такой ситуации.

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7 комментариев

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RomvB
Когда на стадии "подготовки" вылизывание не было тщательным ... )
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0
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Verdo
Ответ VOLTER
Варвара : " Я просто попросила заб..ку изобразить ей картину "Грачи прилетели"
модерн: "касатки улетели"
0
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0
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VOLTER
Варвара : " Я просто попросила заб..ку изобразить ей картину "Грачи прилетели"
0
-2
-2
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Мыкола
Выкинула ковырялку с турнира. Молодец)))
+4
0
+4
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sashati
Варвара-краса, длинная коса 19 69)
+2
0
+2
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Великий Алонсо
Мало того что победила, так ещё и разгромила просто в пух и прах, я думаю эта победа Варваре навсегда запомнится)
+8
0
+8
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Fitz88
Варвара молодец!
+5
0
+5
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