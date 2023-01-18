Грачева о разгроме Касаткиной: «Когда такие условия, все может поменяться 10 раз. Настраивалась именно на них, на соперницу в меньшей степени»

прокомментировала разгромную победу в первом круге . Она обыграла Дарью Касаткину (6:1, 6:1) и дала интервью корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

– Как вы провели эти два дня ожидания, как настроились на сегодняшний матч?

– Провела в ожидании, всегда нужно было перенастраиваться. Все как обычно перед матчами – разминаешься, потом еще разминаешься, еще и еще (улыбается). Потом, может быть, идешь на матч. Так два дня и прошли. Особенно без напряжения, потому что матч стоял не первым в расписании в оба дня, то есть не было такого, чтобы сразу после разминки выбежать. Все было более спокойно, может, это и дало в последующем уверенность в матче.

– Как вам игралось в холодную погоду?

– Когда двигаешься, не холодно. Плюс адреналин, поэтому холодно, ветрено – уже не думаешь об этом, думаешь, как попасть мячом в корт.

– Когда узнали, что предстоит играть с Дашей, как готовились?

– Я играла с ней в прошлом году здесь, в Мельбурне, на 250, проиграла. Примерно знала, как она играет. Из того, что помнила, примерно с тренером подобрали тактику, но опять же, ветер. Когда такие условия, все может поменяться 10 раз. Играть обеим неудобно. Куда-то тыкаешь ракеткой, попал – хорошо, не попал – давайте следующий мяч. Я настраивалась больше именно на условия, на соперницу в меньшей степени.

– Можете сказать, что это ваш лучший матч в карьере – 54 минуты против игрока топ-10?

– Не каждый день обыгрываю топ-10, так что, да, могу. Еще не была в такой ситуации.

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