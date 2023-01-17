Australian Open. Расписание 3-го дня. Медведев сыграет в 11:00 мск, Хачанов – не раньше 9, Надаль – не раньше 6

Теги Рафаэль Надаль Australian Open ATP WTA Мэдисон Киз Джон Миллман Джессика Пегула Александра Саснович Карен Хачанов Маккензи Макдональд Даниэль Коллинс Феликс Оже-Альяссим Мария Саккари Даниил Медведев Стефанос Циципас Каролина Мухова Кори Гауфф Ван Синюй Ига Швентек Алекс Молчан Камила Осорио Эмма Радукану Диана Шнайдер Теннис

Australian Open опубликовал расписание третий игровой день, 18 января. Пока что оно есть только для трех главных кортов.

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. Вечерние сессии на аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт стартуют в 11:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

Ига Швентек (1) – Камила Осорио;

Джессика Пегула (3) – Александра Саснович;

не раньше 06:00 мск – Рафаэль Надаль (1) – Маккензи Макдональд.

Вечер

Кори Гауфф (7) – Эмма Радукану;

Стефанос Циципас (3) – Ринки Хиджиката.

На Арене Маргарет Корт план такой:

Утро

Диана ШнайдерМария Саккари (6);

Феликс Оже-Альяссим (6) – Алекс Молчан;

Мэдисон Киз (10) – Ван Синюй.

Вечер

Даниил Медведев (7) – Джон Миллман;

Даниэль Коллинс (13) – Каролина Мухова.

На John Cain Arena не раньше 9 утра по Москве сыграют Карен Хачанов и Джейсон Кублер. 

Полностью расписание появится здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий