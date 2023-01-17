Australian Open. Расписание 3-го дня. Медведев сыграет в 11:00 мск, Хачанов – не раньше 9, Надаль – не раньше 6

Australian Open опубликовал расписание третий игровой день, 18 января. Пока что оно есть только для трех главных кортов.

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. Вечерние сессии на аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт стартуют в 11:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

(1) – ;

(3) – ;

не раньше 06:00 мск – (1) – .

Вечер

(7) – ;

(3) – Ринки Хиджиката.

На Арене Маргарет Корт план такой:

Утро

– (6);

(6) – ;

(10) – .

Вечер

(7) – ;

(13) – .

На John Cain Arena не раньше 9 утра по Москве сыграют и Джейсон Кублер.

Полностью расписание появится здесь.

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