Australian Open. Расписание 3-го дня. Медведев сыграет в 11:00 мск, Хачанов – не раньше 9, Надаль – не раньше 6
Australian Open опубликовал расписание третий игровой день, 18 января. Пока что оно есть только для трех главных кортов.
Матчи начнутся в 03:00 по Москве. Вечерние сессии на аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт стартуют в 11:00 мск.
На Арене Рода Лэйвера расписание такое:
Утро
Ига Швентек (1) – Камила Осорио;
Джессика Пегула (3) – Александра Саснович;
не раньше 06:00 мск – Рафаэль Надаль (1) – Маккензи Макдональд.
Вечер
Кори Гауфф (7) – Эмма Радукану;
Стефанос Циципас (3) – Ринки Хиджиката.
На Арене Маргарет Корт план такой:
Утро
Диана Шнайдер – Мария Саккари (6);
Феликс Оже-Альяссим (6) – Алекс Молчан;
Мэдисон Киз (10) – Ван Синюй.
Вечер
Даниил Медведев (7) – Джон Миллман;
Даниэль Коллинс (13) – Каролина Мухова.
На John Cain Arena не раньше 9 утра по Москве сыграют Карен Хачанов и Джейсон Кублер.
Полностью расписание появится здесь.
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